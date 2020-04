VEȘTI OPTIMISTE / Imunolog-infectolog din Italia: „Virusul tinde să se STINGĂ de unul SINGUR”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

„Acest virus, ca şi alţi coronaviruşi, a început să piardă din vigoare şi tinde să se stingă de unul singur. Aşa se întâmplă. Este foarte cunoscut în cercurile oamenilor de ştiinţă că coronavruşii tind să provoace pandemie şi apoi, încet-încet, puterea lor scade. Mai ales când există o reducere a entropiei sociale. Graţie izolării, acest virus neputând contagia persoanele care sunt închise în case, încet-încet nu mai are încărcătura necesară să se răspândească şi deci tinde să se stingă, să trăiască un fel de moarte programată. Sperăm ca acest lucru să se petreacă rapid şi se pare că primele călduri vor fi de ajutor”.„Virusul ne-a permis să reevaluăm mai bine acest aspect, acum e momentul renaşterii sănătăţii publice, se vor face noi evaluări pe care le-am cam neglijat. Taxe prea mari la sănătate şi reducerea personalului şi fondurilor, au indus la reducerea medicinei în teritoriu. Acum ştim. Vom reorganiza medicina în teritoriu, fiindcă acesta, repet, este un virus care nu trebuie să ajungă în spitale”, notează Huffingtonpost.

Francesco Le Foche, imunolog-infectolog la spitalul „Umberto I” din Roma a declarat pentru postul Rai Radio Due că: „O reîntoarcere la o viaţă normală? Nu consider că e aşa de departe. Trebuie să aşteptăm următoarele 2 săptămâni, iar dacă lucrurile vor avansa în felul acesta, în primele 2 săptămâni ale lunii mai vom putea să ieşim şi să ne reorganizăm societatea. Dacă acest virus se va comporta cum ar trebui şi cum istoria cornavirusului ne-a învăţat, vom putea să ne reîntoarcem la viaţa noastră socială. Nu cred că va trebui să restrângem mult libertatea noastră şi autonomia noastră socială”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)