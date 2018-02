Vezi programul complet al festivalului Underland 2018 / VIDEO

Au rămas zile numărate până la unicul festival subteran - Underland. Pe cele patru scene ale festivalului din cartierele Vinului Alb, Vinului Roșu și Vinului Spumant vor răsuna mai multe stiluri de muzică adunate de pe diferite continente, precum folk, etno, basarabeană, acapelă, jazz, alternative-rock, indie, americana, balcanică și irlandeză.

Pe lângă trupele străine pe care deja le cunoașteți, vă propunem să descoperiți și trupele locale care vă vor cuceri cu talentul lor.

Programul muzical integral al festivalului:





Brazzaville (SUA/Spania)

Bandaradan (Italia)

Uomo orchestra (Italia)

Beranger (Australia/Franța)

The Town Bar (Portugalia)

Balkan Taksim (România)

Adam's Nest (România)

Toporkestra (Ucraina)

Oh, My Guts! (Ucraina)

SHO?! (Ucraina)

Jam Band (Ucraina)

Trupe din Republica Moldova:



Nikorason'g, UniVox, Elena Karafizi, Bolambalokole, Dj Codek și Gonzo sunt muzicienii care au cucerit scenele Underland Fest în 2017 și revin cu drag la ediția din acest an.

În premieră la Underland Fest vom ceda ritmurilor rupătoare alături de:

RUPT

Mozambic Filarmonic





Cerga & Glavan

Take Five





Angry Band





Kwathula