Vicecampionul mondial la lupte libere, Victor Ciobanu: îi îndemn pe toți cei care mă cunosc și mă apreciază să își dea votul pentru Eugeniu Nichiforciuc, omul faptelor și nu al vorbelor!

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Codul penal al R. Moldova are pedepse clare pentru cei care sunt găsiți vinovați de rapirea sau privare de libertate a altor persoane.

Guvernarea are un plan amplu de investiţii, care vor permite modernizarea Căilor Ferate din Moldova. În opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, acest lucru va crea condiţi mai bune pentru angajaţi.

“Îl cunosc pe domnul Nichiforciuc și pe ca pe un promotor activ al sportului, inclusiv de performanță. Anume datorită implicării sale, în Florești se construiește o sală modernă pentru lupte greco-romane, unde viitorii campioni vor avea toate condițiile ca să se pregătească pentru victorii în țară și peste hotare. Eu am decis pentru cine voi vota în data de 24 februarie și îi îndemn și pe toți cei care mă cunosc și mă apreciază să își dea votul pentru Eugeniu Nichiforciuc, omul faptelor și nu al vorbelor!”, a mai scris Ciobanu

“Pentru orice sportiv de performanță contează foarte mult susținerea și încrederea din partea antrenorului, familiei, oamenilor apropiați. Anul acesta am avut onoarea să urc pe a doua treaptă a podiumului campionatului mondial la lupte greco-romane. Trebuie să spun că printre cei care m-au susținut în calea spre succes este și domnul deputat Eugen Nichiforciuc. Ajutorul dezinteresat din partea sa mi-a permis să mă pregătesc mai bine pentru competiții și să merg mai departe”, a scris Victor Ciobanu, într-o postare pe Facebook.

