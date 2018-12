Vicepreședinte PAS, despre susținerea promisă de PL pentru binomul PAS/PPDA: urmează să vedem cât de bine intenționați sunt

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Regiunile ucrainene de la granița cu Rusia sunt sub lege marțială. Președintele Petro Poroșenko a luat această decizie după incidentul din strâmtoarea Kerci, la finalul lunii noiembrie, când marina militară rusă a capturat trei nave ucrainene și a luat prizonieri 24 de...

„Amatorul de „mămăligă cu pește” servită în cabinet, Iurie Chirinciuc, are o presimțire că nu va trece filtrele de integritate ale blocului „ACUM”, la fel cum o au și alți fruntași ai PL. Condamnat la un an și patru luni de închisoare, ce-i drept cu suspendare, Chirinciuc își îndeamnă colegii să nu sacrifice partidul, însă uită să spună ca alternativa este sacrificarea țării”, a scris Popșoi pe Facebook.

De menționat că, recent, Mihai Popșoi a avut un schimb mai dur de replici cu liberalul Iurie Chirinciuc. Fostul ministru al Transportului a scris că „PL nu poate fi sacrificat”. În speță, acesta a criticat filtrele de integritate „inventate de Năstase și Sandu”. În replică, Popșoi i-a transmis lui Chirinciuc că nu are nicio șansă să treacă cu bine de filtru de integritate.

Întrebat dacă are dubii în privința PL, vicepreședintele PAS a subliniat: „Până la acest moment nu avem motive să credem că ar exista o anumită lipsă de sinceritate, dar acest lucru va deveni clar în procesul în care ei (liberalii n.r.) vor nominaliza potențialii candidați pentru circumscripții...”, a adăugat Mihai Popșoi.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)