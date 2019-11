Vicepreşedinte fracţiunea PAS despre situația din Consiliul Municipal Chișinău: „Constatăm o coaliţie ad-hoc între PSRM, PD şi Şor”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban se află miercuri și joi la Zagreb, unde are loc Congresul Partidului Popular European (PPE). Premierul urmează să aibă întrevederi cu Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, cu Donald Tusk, președintele...

Pastrav la cuptor? O propunere interesanta, nu-i asa?! Mai ales pentru zilelele din post in care este dezlegare la peste. Păstrav la cuptor # Rețeta 1 Ingrediente Pastrav la cuptor pastrav – 3 buc morcov – 2-3 buc ceapa – 1 buc patrunjel – 2-3 legaturi...

ALEXANDRU TRUBCA, vicepreşedinte fracţiunea PAS: "Singurii parteneri ai noştri, la momentul de faţă, sunt fracţiunea PPDA. Dar, colaborăm, cum am spus, noi colaborăm cu toate fracţiunile pentru toate proiectele, care sunt în interesul locuitorilor Capitalei."

VLADIMIR CEBOTARI, consilier PDM: " - Noi nu am dus discuţii cu absolut nimeni pentru a forma o coaliţie sau nu, dar, este adevărat că pentru anumite decizii noi am avut şi nişte consultări cu diverse fracţiuni. - Ne puteţi spune care sunt ele? - Nu, bine, negocierile sunt între noi, nu au dat mari rezultate, din diverse motive. Uneori, din cauza noastră, alteriori, din alte cauze, dar asta e."

Consiliul Municipal Chişinău nu are încă o majoritate. Nici la cea de-a doua şedinţă a CMC, aleşii locali nu au format o coaliţie majoritară şi nici nu se poartă negocieri în această privinţă. Consilierii PAS admit că majoritatea în consiliul a fost formată dintre socialişti, democraţi şi consilierii de la Partidul "Şor". Aceste presupuneri sunt respinse de formaţiunile vizate.

