Viceprim-minstrul pentru Reintegrare, Vladislav Kulminski, și-a dat demisia

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, principalul negociator al Republicii Moldova în procesul de reglementare transnistreană, Vladislav Kulminski, a anunţat că își dă demisia din motive personale.

„Stimaţi prieteni, din motive personale am depus cererea de demisie din funcţia de Vice-prim ministru pe reintegrare. Evenimentele recente din familie cer prezenta mea fizica practic non-stop, ceea ce nu-mi mai permite sa mă dedic în continuare pe deplin sarcinilor care se cuvin funcţiei deţinute. In acest scurt timp am muncit si contribuit la asigurarea stabilităţii pe segmentele de care eram responsabil in timpuri deloc uşoare pentru tara noastră. Ii mulţumescdoamnei Prim-ministru, doamnei Preşedinte si întregii echipe pentru încredere. Rămân mereu la dispoziţia colegilor pentru orice suport profesional de care va fi nevoie”, a menționat Kulminski.

Vladislav Kulminski a fost numit în funcţia de viceprim-ministru pentru reintegrare în guvernul Nataliei Gavriliţa pe 6 august.

Acesta, anterior a activat în cadrul structurilor ONU de reglementare conflictelor, dar si insocietatea civilă, fiind unul dintre fondatorii al Institutului pentru Iniţiative Strategice.