Victor Chirilă: „Atât în țară, cât și în diasporă este o dorință mare pentru schimbare. Cetățenii doresc un nou lider”

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Victor Chirilă: „O bună parte dintre ei vor vota pentru Maia Sandu, o parte bună a cetățenilor care au votat pentru Renato Usatîi au avut un vot protestatar, deci, ei au votat împotriva lui Dodon. Bine, în viziunea lor, ei se așteaptă la un alt fel de lider, dar ei vor un fel de Vlad Țepeș, care să vină și să facă ordine fără ca să respecte legislația care există în Republica Moldova, așa cum declară Usatîi că va veni și va face ordine tăind în stânga și în dreapta. Or, acest lucru este imposibil. Sigur că Maia Sandu va trebui să vină cu un mesaj către acest electorat protestatar care a votat pentru Renato Usatîi, să-l asigure că ea va face ordine, dar va face ordine prin lege, nu prin ilegalități și prin populisme.”

Acesta este viitorul Republicii Moldova și majoritatea din ei vor să revină acasă , se gândesc în fiecare zi ce se întâmplă acolo și se informează foarte bine despre realitățile de acasă. Deci, acesta este electoratul care privește în viitor și este gata să muncească pentru acest viitor și ei la contribuția economică și socială pe care o au și o aduc în fiecare zi, ei au nevoie să li se respecte drepturile și au nevoie ca dreptul lor de a alege să fie respectat. Dl Dodon, din păcate, nu are acest respect pentru propriii cetățeni, de aceea nu vreau să comentez aberațiile. Este o aberație regretabilă din partea unui președinte care ar trebui să fie șef de stat, dar el nu este șef de stat, el este șef al unei grupări de oameni care își văd pozițiile foarte periclitate și s-ar putea ca unii din ei să răspundă penal pentru foarte multe lucruri pe care le fac ei în Republica Moldova.”

Victor Chirilă: „Eu nu vreau să tălmăcesc niște aberații. Acești oameni, printre care mă aflu și eu cu familia, avem pașaport moldovenesc și acești oameni trimit în fiecare an peste un miliard de euro acasă pentru ca economia Republicii Moldova și părinții noștri să supraviețuiască . De aceea despre ce fel de „electorat paralel” vorbim noi acum? Aceasta este partea activă a societății noastre – economică, intelectuală și socială.

Victor Chirilă: „În primul rând, pentru Igor Dodon votează acei oameni care încă mai privesc nostalgic spre vremurile apuse ale Uniunii Sovietice, minoritățile etnice sunt de partea lui Dodon, ele visează spre un viitor care a trecut de mult și nu poate fi readus . Din păcate, acesta este marele eșec al clasei politice de la Chișinău, pentru că nu a reușit să convingă minoritățile etnice că le pot oferi o altă perspectivă, un alt viitor , un viitor în Republica Moldova care le poate asigura o viață decentă și le poate respecta drepturile. Nu am reușit acest lucru și iată că avem aceste minorități naționale, fie că sunt ruși, ucraineni, bulgari, găgăuzi, în marea lor majoritate votează pentru Igor Dodon , care, în ciuda faptului că s-a demonstrat că este un om suspectat de corupție, că este un om care nu ne respectă aspirațiile, în ciuda acestui fapt, acești oameni votează pentru el și votează pentru el, pentru că îl văd ca fiind omul Federației Ruse, prietenul lui Putin și pentru ei acest lucru contează în primul rând. Dar sunt și mulți moldoveni frânți de problemele sociale, economice, care nu și-au văzut prezentul și viitorul realizate în Republica Moldova, nu au încredere în acest stat și votează cu Igor Dodon. Pentru Maia Sandu votează, în primul rând, tinerii care își văd viitorul alături de Uniunea Europeană, își văd viitorul alături de România , oameni care călătoresc mult, oameni care au o educație mult mai avansată, oameni care se informează din diferite surse, nu doar din sursele rusești și nici din sursele controlate de oligarhi sau de Partidul Socialiștilor. Deci, oameni cu un anumit nivel de educație avansată, care știu să gândească și să cântărească lucrurile.”

Europa Liberă: Societatea moldavă rămâne a fi polarizată, profund divizată. Totuși, cine sunt alegătorii lui Igor Dodon și cine sunt alegătorii Maiei Sandu? Am putea astăzi să vorbim despre un portret-robot al alegătorului care îi dă votul lui Igor Dodon și cel care o simpatizează, o sprijină pe Maia Sandu?

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)