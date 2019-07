Victor Chirilă: Un partid FINANȚAT de state străine va face tot ce îi stă în putere să DOMINE justiția

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Veninul de albine este un lichid incolor, acid, excretat de albine în momentul în care se simt ameninţate, dar care capătă popularitate în ultima vreme datorită presupuselor beneficii pe care le are asupra sănătăţii şi frumuseţii. Practicanţii apifitoterapiei...

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

„Yes, we can!”, au zis moldovenii din nou în 2019, cu blagoslovirea americanilor, europenilor și a lui Putin, stăpânul oligarhilor ruși și al prezidentului de la Chișinău...

„Yes, we can!”, au zis moldovenii în 2009. Au făcut reforme nenumărate, au tocat zeci de milioane de euro pentru a scoate justiția și procuratura din mrejele politicului și oligarhilor, au mărit salariile la judecători pentru a-i încuraja să fie incoruptibil și independenți, au reformat agențiile reglementatoare pentru a combate monopolurile și încuraja competiția economică... În zadar, după zece ani de reforme antioligarhice oligarhia și clanurile mafiote au pus stăpânire totală pe stat, monopolurile sunt omniprezente, corupția ne sugrumă, iar justiția a ajuns dulăul de gardă al oligarhiei...

„Yes, we can!”, au zis armenii, sub privirea „îngăduitoare” a Moscovei. Reformele anunțate bat pasul mai mult pe loc, justiția se opune reformelor, clanurile clientelare sunt în continuare omniprezente, iar Rusia ține în mână bagheta magică...

„Yes, we can!”, au zis kârghizii. În ciuda reformelor, corupția rămâne omniprezentă, justiția este selectivă și părtinitoare, iar societatea civilă și opoziția sunt persecutate politic, folosind justiția pe post de bâtă.

„Yes, we can!”, au zis ucrainenii. Au făcut reforme peste reforme, au reformat poliția, au scuturat justiția... Totul, însă, în zadar, statul ucrainean este în continuare la cheremul oligarhilor locali, iar corupția este în floare...

„Yes, we can!” (Da, putem!), au zis georgienii. Au reformat justiția, au curățit poliția, au redus corupția... Oligarhia, în persoana lui Bidzina Ivanishvili, a rămas, însă, neînvinsă și conduce, bine-merci, din umbră, statul georgian...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)