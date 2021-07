Victor Parlicov, despre „licitațiile trucate” de la Moldelectrica: Cunosc detalii. Acest proces trebuie investigat

Într-o investigație, recent publicată, sunt prezenate mai multe scheme de corupție în domeniul energetic, în special la UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii). În acest context, a fost solicitată și expertiza specialistului în domeniul energetic, Victor Parlicov, acesta a afirmat că știe mai multe detalii despre una dintre schemele vizate – licitațiile privind construcția liniei de tensiune înaltă, Vulcănești – Chișinău.

Într-o discuție cu redacția Bani.md, Victor Parlicov a explicat importanța primordială a acestui proiect și a oferit unele detalii din „bucătăria licitației” privind construcția liniei de înaltă tensiune de la Vulcănești până la Chișinău. Acest proiect, pe lângă asigurarea cu energie din surse europene, mai soluționează două probleme majore cu care se confruntă Republica Moldova: Securitatea Energetică și Securitatea Politică. totuși, realizarea acestuia este tergiversată.

În detaliu, el a declarat următoarele:

Licitația și blocarea participanților

Linia care poate soluționa conflictul transnistrean

Avem nevoie de lucrări calitative

Încercarea de a truca noi licitații

Linia Vulcănești – Chișinău este o line de importanță majoră de securitate. În prezent noi, pe tot ce ține de securitatea energetică privind aprovizionarea cu gaze naturale, accesul de la diferiți furnizori și posibilitatea de a-l importa pe diferită căi, suntem asigurați. Situația privind energia electrică este mai precară, iar construcția acestei linii ne poate soluționa și problema datoriilor acumulate pentru consumul de gaze naturale rusești.Istoricul problemei pornește de la faptul că în prezent, din cele șapte linii de tensiune înaltă, la care este conectată Republica Moldova, șase dintre ele trec pe teritoriul regiunii transnistrene, dintre care – patru la număr, sunt direct conectate la Centrala Electrică de la Cuciurgan.Singura linie care ne conectează de la Novodnestrovsk (prin Bălți și Chișinău) nu are capacitatea necesară pentru a asigura întreaga țară cu energia electrică necesară.De exemplu, în trecut, începutul anilor 1990, 2000 am avut situații în care monopoliștii din regiunea transnistreană ne-au deconectat de la energia electrică. Întregul sistem energetic nu rezista cu o linie. În prezent, în situația actuală, suntem pasibili mereu de riscul deconectărilor-evantai.Pentru a nu fi blocați și pentru a lipsi așa-numitele autorități din regiunea transnistreană de posibilitatea de a ne șantaja, trebuie să avem o alternativă.Construcția liniei Vulcănești – Chișinău va permite importul de energie electrică inclusiv din sistemul românesc. Această linie este importantă indiferent de rezultatele licitațiilor sau de unde vom decide să importăm energie electrică. Această linie, în primul rând, reduce dependența de regiunea transnistreană.Referitor la tender, deja a fost făcută o muncă enormă. Acordurile au fost ratificate.Conform caietului de sarcini, aceste linii de interconexiune trebuiau să fie date în exploatare până la finele anului 2019. Astăzi suntem în 2021, iar construcția lor nu a început.Situația de acum câteva săptămâni, pe care o cunosc în detaliu, era următoarea: În noiembrie 2019 au fost depuse dosarele, dar decizia nu a fost luată nici la nouă luni distanță. Nu s-a decis cine urmează să construiască aceste linii, deși dosare de unde să alegi – suficiente. Ofertele au fost depuse și de companii europene, și companii din Turcia sau India.Se pune întrebarea: Cu ce s-au ocupat UCIPE și Moldelectrica tot acest timp?După mine, tărăgănarea, blocarea acestui proces trebuie investigată ca și atac la securitatea națională a țării.Nu este clară nici următoarea situație: De ce pe parcursul examinării s-a încercat excluderea formală a unor companii care au oferit cele mai bune oferte de preț, inclusiv o companie din România care are toată experiența necesară pentru a duce la bun final acest contract.Fără a face abuz de importanța domeniul energetic, pot spune că odată construită această linie, poate fi realizată și problema conflictului transnistrean, cea de acumulare a datoriilor pentru gazele naturale și pe care Gazprom tot încearcă să le plaseze pe responsabilitatea Republicii Moldova.În prezent, în cadrul negocierilor, regiunea transnistreană vine cu condiționalități și șantaje pe partea energetică. Odată finalizată această rețea de interconexiune cu spațiul european, puterea de negociere se schimbă radical.Regiunea transnistreană va trebui să își asume datoriile pentru gazul rusesc, să înceapă a-l achita în deplină măsură, astfel încât legile pieței să funcționeze.Orice încercare de a tergiversa acest tender este un sabotaj la nivel de securitate națională. Acest subiect s-a discutat și la Consiliul Superior de Securitate.Totodată, important este să fie construită o linie calitativă, pentru a nu repeta soarta gazoductului Iași-Chișinău, care până în ziua de astăzi nu este funcțional în termeni reali.Linia Vulcănești-Chișinău, trebuie să fie construită astfel încât, împreună cu cea de la Novodnestrovsk, să asigure astăzi și, cel puțin, în următorii 10 ani, volumul de energie necesar pentru întreaga țară.

„Pe data de 27 Iulie a.c. deja e preconizată licitația pentru modernizarea Blocului nr.2. O importanță majoră în acest sens constituie necesitatea examinării minuțioase a obiectivelor și procedurii Proiectului în cauză. Deoarece în opinia unor experți din domeniu, va fi utilizată aceeași schemă de pseudo-modernizare de data aceasta cu implicarea banilor de la Banca Mondială.

Repercusiunile realizării acestei licitații suspecte vor avea un impact fundamental asupra securității energetice a Statului, precum și asupra imaginii reputaționale a Republicii Moldova pe plan internațional.

Există bănuieli rezonabile că acest tender va fi trucat anume în favoarea acestui consorțiu moldo-rus, fapt dovedit prin următoarele:

– În Caietul de Sarcini din nou este indicat un termen foarte scurt pentru reparația capitală a turbinei. Nici un producător mondial de top nu se poate încadra în aceste termene. Or, se cunoaște că Compania Силовые Mашины deja a început producerea echipamentelor de turbine pană la depunerea ofertei, anume pentru a se încadra în termenul stabilit. Oare, li s-au dat garanții că vor câștiga licitația?..

– Criteriile de eligibilitate a companiilor la tender au fost stabilite exact pentru acest consorțiu.

– Calitatea echipamentelor rusești nu sunt de cel mai înalt nivel, de aceea implementarea repetată de către aceștia ar putea pune în pericol funcționalitatea pe termen mediu și lung a sistemului termo-energetic din municipiul Chișinău, precum și celui din țară.”

Victor Parlicov susține că, dacă se truchează condițiile sub un singur producător, care este inclusiv în lista companiilor sancționate, proiectul nu va fi dus la bun sfârșit. Banca Mondială nu va accepta sa deburseze banii in dolari și nu cred că va îndrăzni să finanțeze un contract cu o companie sub sancțiuni.



