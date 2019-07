Victor Ponta îl atacă pe Dacian Cioloș după interviul de la Digi24

Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seară emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, să fie nominalizat premier, dacă Alianța 2020 USR-PLUS câștigă alegerile, arătându-se optimist în legătură cu un rezultat bun, pentru că, a motivat liderul PLUS, această formulă aduce un suflu proaspăt în politică, de care România are nevoie.



„Bun - în sfârșit o să avem oameni noi și de caracter în politică noastră”, comentează ironic Victor Ponta după care amintește că Dacian Cioloș a fost ministru în guvernul Tăriceanu, a fost comisar european nominalizat de România în timpul mandatului președintelui Traian Băsescu și a fost premier nominalizat de președintele Klaus Iohannis „după ce a vizitat sediul PSD și s-a pupat cu Dragnea în fața siglei cu trei trandafiri”.

„Barna ne spune că dacă îl votăm președinte o să îl pună iar pe Cioloș prim-ministru. Având în vedere faptul că după magnifica guvernare din 2016 a ajuns PSD la 46%, aproape că îmi vine să îi urez Succes!” - scrie Victor Ponta.

Fostul premier îi reproșează lui Dacian Cioloș că a schimbat taberele politice în funcție de interes: „Nu cred că cineva care are Facebook și citește măcar o știre politică înainte să meargă la vot nu știe (...) că până și pe scena politică românească este greu să găsești pe cineva mai „vechi” și care a sărit atât de des și atât de repede dintr-o barcă în alta doar pentru a păstra dimensiunea „ciolanului” plătit din bani de la Bugetul Național sau cel European!”



În finalul postării, Victor Ponta recomandă o melodie de hip-hop, „Minte-mă frumos”, al lui Ombladon, pentru a demonta „mitul” despre „Cioloș cel nou” și „de caracter”.