Victoria Grosu Vremeș, locul 1 pe lista AUR: „Obiectivul nostru este cel de a uni românii din Italia”

- Povesti-ne vă rog mai mult despre actvitatea AUR Italia.

- Filiala Italia, ca toate celelalte filiale AUR, s-a constituit prin aportul și munca unor voluntari care împărtășesc același ideal și care cred că prin unirea forțelor noastre se poate ridica țara și putem ieși la liman.Am pornit la drum în ianuarie 2020, o mână de oameni, dar am crescut repede, datorită faptului că mesajul unionist pe care George Simion l-a transmis a fost înțeles și apreciat de românii din afara țării, iar noi am avut grijă să îl ducem în fiecare colț al Italiei unde trăiesc români.În data de 6 decembrie, când au avut loc alegerile parlamentare, număram aproape 500 de membri confirmați în filiala AUR Italia, am obținut aici cel mai bun scor electoral și anume 36% dintre voturile românilor care s-au prezentat la urne în peninsulă, iar după alegeri am primit alte câteva sute de cereri de aderare la partid, care sunt în curs de procesare. Funcționăm în continuare doar pe bază de voluntariat, ceea ce face procesul nostru de dezvoltare un pic mai lent, dar sigur, datorită oamenilor care dau fără să ceară, fără să aibă pretenții sau interese individuale.

Am reușit pe parcurs să înființăm și o asociație politică, legal constituită și înregistrată în Italia, care ne permite să ne implicăm, la nivel local, în politica italiană. În acest sens, ne pregătim pentru alegerile locale care vor avea loc în toamna acestui an și sperăm că vom avea atunci câte un candidat la funcția de consilier în fiecare localitate unde se va vota.

Obiectivul nostru este cel de a uni românii din Italia. Suntem cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării; suntem 2 milioane de suflete care, dacă ar face front comun, ar fi o forță imposibil de ignorat. Încurajăm întoarcerea românilor acasă, dar totodată dorim să le facem viața mai bună celor ce nu au posibilitatea de a reveni la baștină. Ne propunem să fim păstrători și promotori ai culturii și tradițiilor românești aici și să sprijinim activitatea de la centru a partidului pentru a crea premisele unei societăți normale, în care românii de peste hotare să se poată întoarce.

