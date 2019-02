VIDEO | Vlad Plahotniuc: Am încredere că duminică veţi lua o decizie înţeleaptă şi veţi vota faptele concrete ale PDM

Cetățenii așteaptă ca proiectele bune pentru Moldova, implementate de actuala Guvernare, să continue și după alegerile parlamentare din 24 februarie. Liderul, PDM, Vlad Plahotniuc, și vicepreședinții formațiunii, Andrian Candu și Pavel Filip, au îndemnat alegătorii, într-un mesaj video, să dea dovadă de înțelepciune și să aleagă faptele concrete, nu vorbele goale.

"Stimaţi cetăţeni, dragi moldoveni! Duminică, 24 februarie, veţi decide soarta ţării şi veţi alege. Or continuăm faptele bune realizate de PDM, or permitem opozţiei să arunce din nou ţara în haos şi sărăcie.

Să ne amintim că, în 2016, am preluat o ţară aflată în criză gravă, cu salarii şi pensii restante, cu bugetul şi băncile furate şi cu grădiniţe şi şcoli închise.

Imediat am început să facem ordine în ţară, i-am pedepsit pe cei care furau din buget şi am repornit economia. Ca rezultat, am majorat salariile şi pensiile, am construit drumuri bune, am lansat programul Prima Casă pentru tineri şi am oferit 600 de lei de Crăciun şi vom repeta şi de Paşte, iar toţi copiii vor primi câte 200 de lei lunar până la 18 ani.

Oamenii vor ca toate aceste realizări şi fapte bune să le continuăm şi după alegeri.

De aceea eu am încredere că duminică veţi lua o decizie înţeleaptă şi veţi vota faptele concrete ale PDM, nu promisiunile pustii ale altor partide", spune Vlad Plahotniuc în mesajul video.