VIDEO – Fostul președinte al Kîrgîzstanului așteaptă înarmat în casă ridicarea imunității

„Niciodată nu am crezut că un caz penal poate fi bazat pe bârfe și fantezii murdare sau că procurorul general va legaliza acest nonsens într-o bună zi. Mai mult, nimeni nu m-a invitat în parlament. Le este teamă de adevăr. Sunt obișnuiți să-și facă în secret treburile murdare, cu lașitate”, a precizat Atambayev într-un comunicat de presă.

Potrivit Europa Liberă, fostul președinte kîrgîz ar fi baricadat la această oră la reședința sa și s-ar afla sub protecția „suporterilor”. De asemenea, Atambayev ar fi înarmat și spune că nu va ezita să deschidă focul în cazul în care, după un vot favorabil ridicării imunității, poliția va veni să-l aresteze.

Fostul șef de stat a fost pus sub acuzare pe 25 iunie. Soarta sa depinde acum de votul parlamentarilor, care sunt fideli majoritar președintelui actual al țării, Sooronbay Jeenbekov, cândva unul dintre aliații lui Atambayev.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Cooperarea dintre Republica Moldova şi Republica Lituania în diverse domenii, asistenţa lituaniană în procesul de integrare europeană, negocierea unui acord bilateral privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere, etc., au fost discutate în...

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.