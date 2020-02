„De sute de ani încercăm să înţelegem cine suntem, vorbesc de cei din Basarabia – de unde venim, ce limbă vorbim şi încotro mergem. Tot de sute de ani am fost furaţi, trădaţi, omorâţi deportaţi. Acum 98 de ani a fost o tentativă frumoasă şi am reuşit-o, pe care tot ne-au furat-o. Cred că acum e timpul şi momentul oportun de a realiza cel mai mare drept fundamental al nostru: dreptul de a fi împreună, dreptul de a comunica liber, dreptul de a fi într-o mare familie, dreptul la Unire. Hai să cerem Unirea!”, spune solistul.

9 Februarie 2020

