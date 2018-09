VIDEO /// Imagini APOCALIPTICE! Taifunul a ajuns în China și SPULBERĂ tot ce îi iese în cale

Bilanţul victimelor taifunului Mangkhut în Filipine a urcat la 29 de decese şi 13 persoane dispărute, a precizat un oficial guvernamental, potrivit dpa. Taifunul se îndrepta duminică spre Hong Kong şi Macao.

Printre victime s-au aflat familii care nu şi-au părăsit locuinţele în ciuda ordinelor de evacuare, a spus acesta în cadrul unei informări pentru preşedintele Rodrigo Duterte, care a vizitat oraşul Tuguegarao, una dintre zonele puternic afectate de Mangkhut.

"Autorităţile au făcut tot ce era posibil pentru a pune în aplicare evacuarea populaţiei, dar unele regiuni sunt foarte îndepărtate", Tolentino i-a spus lui Duterte. "Mâine vom începe faza de reabilitare, repunerea în funcţiune a liniilor de electricitate şi a alimentării cu apă".

If you thought Florence was bad...check out Cat5 #Mangkhut in Hong Kong right now. pic.twitter.com/SWvhCFH0lM