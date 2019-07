VIDEO /// O rachetă rusească a LOVIT Ciprul și a provocat o explozie URIAȘĂ

Explozie uriaşă în nordul insulei Cipru, după ce o rachetă rusească şi-ar fi ratat ţinta.



Un obiect care a lovit în cursul nopţii de duminică spre luni teritoriul din nordul insulei Cipru pare să fi fost o rachetă rusească, a declarat luni ministrul de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN, recunoscută doar de Ankara), Kudret Ozersay, transmite Reuters.

‘Prima evaluare arată că o rachetă de fabricaţie rusească, parte a sistemului de apărare antiaeriană, care a făcut parte din sistemul de apărare antiaeriană activat astă-noapte împotriva unei lovituri aeriene asupra Siriei, şi-a terminat deplasarea şi a căzut în ţara noastră după ce şi-a ratat ţinta’, a scris Ozersay pe o reţea socială.

Potrivit un responsabili ciprioţi turci, obiectul a căzut într-o nouă muntoasă la nord de Nicosia, dar nu s-a înregistrat niciun rănit.

Explozia a avut loc în jurul orei 01.00, în zona Tashkent, cunoscută şi ca Vouno, la circa 20 km nord-est de Nicosia. În urma impactului, care s-a auzit la kilometri depărtare, s-a declanşat un incendiu, iar autorităţile au evacuat mai multe locuinţe.

Avioane israeliene au vizat în cursul nopţii poziţii militare siriene în Homs şi la periferiile Damascului, într-un atac în care au fost ucişi cel puţin patru civili, iar 21 au fost răniţi.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8