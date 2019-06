VIDEO /// Putin, discurs în fața națiunii, la o zi după ce patru separatiști pro-Rusia au fost puşi sub acuzare pentru doborârea zborului MH17

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Conform celor are au efectuat sondajele, principala cauză este situaţia economică: o creştere cu cinci ani a vârstei de pensionare şi salarii care stagnează ale muncitorilor ruşi.

Această sesiune de întrebări şi răspunsuri are loc după ce rata de aprobare a lui Putin a scăzut sub 50% conform agenţiilor de sondare ale statului, acestea fiind printre cele mai scăzute numere de când a devenit preşedinte în 2000.

Întrebările vor face parte dintr-o „piesă de teatru televizată”, conform The Guardian iar Putin va răspunde la întrebări privind reforma pensiilor, expansiunea NATO, toate acestea fiind trimise, aparent, de cetăţeni ruşi. Principalul obiectiv al lui Putin în 2019 va fi să se reconecteze cu cetăţenii obişnuiţi după ce popularitatea sa a scăzut şi există semne de nemulţumire în ţară.

Preşedintele rus Vladimir Putin se va adresa naţiunii într-un discurs televizat în direct joi, la o zi după ce o investigaţie condusă de Olanda a pus sub acuzare patru separatişti pro-Rusia din Ucraina pentru doborârea zborului MH17 în 2014, relatează The Guardian, citat de news.ro.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)