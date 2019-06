VIDEO /// România - Croația U21 4-1. România are un debut SENZAȚIONAL la EURO U21

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Deși termenul stabilit anterior de dare în exploatare a conductei de gaz Ungheni-Chișinău era sfârșitul acestui an, noul ministru al Economiei și Infrastructurii (MEI), Vadim Brînzan, spune că la sfârșitul lui 2019 conducta va fi gata în proporție de 90%....

Liderul opoziţiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, ar urma să susţină o propunere prin care Partidul Laburist ar urma să fie de acord cu organizarea unui nou referendum privind Brexit, informează cotidianul britanic The Times, citat de Reuters.

Încercările Moscovei de a readuce Ucraina sub influența sa, pentru a reface „Imperiul Rus”, nu vor avea succes, deoarece poporul ucrainean nu mai vrea acest lucru, sustine reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, potrivit...

Expert în politici de securitate, despre alianța ACUM-PSRM: am rămas şocat cât de multă incompetenţă şi naivitate este la Chişinău, bagă țara în mocirlă

În Spania a fost reținută nava comercială ELG, aflată sub pavilion moldovenesc, la bordul căreia au fost depistate 10 tone de hașiș.

Președintele de onoare al Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, are în continuare o atitudine critică față de guvernarea „ACUM” – PSRM. Acesta le reproșează reprezentanților „ACUM” că au cedat socialiștilor instituțiile de forță și, în cele...

Dacian Cioloș a fost ales miercuri liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, cu 64 de voturi ”pentru” și 42 de voturi ”împotrivă”. Contracandidații lui Dacian Cioloș au fost Sophie in ‘t Veld, europarlamentar olandez susținută de Partidul...

Mason Mount Marea dilemă a selecţionerului Boothroyd este în linia mediană: Phil Foden de la campioana Manchester City sau Mason Mount de la Chelsea. Cu Franţa l-a preferat pe jucătorul lui Guardiola, dar acum, odată cu suspendarea lui Choudhury, Mount va fi sigur titular. Acesta are de partea sa jocurile mai multe în picioare, chiar dacă la Derby în Championship: a jucat 42 de meciuri şi a marcat 11 goluri.

Aaron Wan-Bissaka Noua vedetă a lui Crystal Palace este deja ofertat de Manchester United care este gata să plătească 60 de milioane de euro. La fel de rapid ca deja-consacratul Trent Alexander - Arnold de la Liverpool, jucătorul de pe banda dreaptă are un control impecabil al balonului, iar incursiunile sale pot pune mari probleme oricăror adversari. Jurnaliştii englezi cred că Wan - Bissala ar putea fi una din vedetele turneului final din Italia. După autogolul marcat contra Franţei, cu siguranţă că apărătorul de bandă dreaptă va dori să aibă o prestaţie fără cusur contra României.

James Maddison e unul dintre cei mai buni executanţi de lovituri libere din Premier League James Maddison Sezonul de debut al lui Maddison la Leicester a fost unul excepţional, iar jucătorul este deja în atenţia lui Manchester United şi Tottenham. Maddison este un mijlocaş ofensiv cu o tehnică de invidiat care a terorizat toate apărările din Premier League. Mai mult, jucătorul de 22 de ani este redutabil la executarea loviturilor libere şi a cornerelor. Cu o viziune fantastică, mijlocaşul are un singur punct slab: stă prost fizic şi nu mai are acelaşi randament pe finalurile de meciuri.

Jake Clarke-Salter Este căpitanul naţionalei şi stâlpul din centrul apărării. Este jucătorul lui Chelsea, dar a petrecut ultimul sezon sub formă de împrumut la Vitesse Arnhem. Aidy Boothroyd i-a încredinţat misiunea de a coordona defensiva după ce a demonstrat o maturitate mult peste vârsta lui. Fizicul său impunător intimidează şi cei mai tupeişti atacanţi, scriu cei de la BBC. Va fi probabil omul care va încerca să-l anihileze pe George Puşcaş.

👏 Romania open with an impressive win! #U21EURO #ROUCRO

După ani de secetă, fotbalul românesc chiar poate spera la un viitor mai bun. Naționala Under 21 a țării noastre a debutat cu o victorie la Euro 2019 în fața Croației (scor 4-1), una dintre țările care produce tinere talente pe bandă rulantă. George Pușcaș (11' penalti), Ianis Hagi (14'), Băluță (66') și Adrian Petre (90+3') au punctat pentru tricolori, iar acum naționala "mică" va porni cu un alt moral partidele cu Anglia și Franța. Publicul român a fost din nou la înălțime, așa cum ne-a obișnuit în ultimul timp.

