VIDEO /// România are cel mai mare viaduct rutier din regiune. De ce nu e funcțional? Dezvăluiri-bombă făcute de George Simion

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Deputatul democrat Sergiu Sîrbu nu exclude că ar putea fi arestat la prima ședință din acest an a Parlamentului. El a declarat în cadrul emisiunii Butonul Roșu de la Moldova 1 că i-au fost deschise dosare penale și se fac presiuni și asupra altor deputați PD.

Pe măsură ce noul coronavirus face tot mai multe victime, oamenii se întreabă de unde a venit virusul? Un studiu publicat aseară de 4 cercetători chinezi în revista Journal of Medical Virology arată spre șerpi. Mai exact, spre cele două specii de șerpi des...

Primăria orașului Orhei planifică să finiseze în acest an iluminarea cu reflectoare roșii intermitente a tuturor trecerilor pentru pietoni din oraș. Asta după ce experimentul început acum 2 ani, un proiect inițiat de Ilan Șor pentru a asigura securitatea pietonilor pe timp de...

„250 de milioane de euro ne-a costat acest viaduct, care trece prin mijlocul unui lac. De ce? De ce n-a fost făcut mai în stânga sau mai în dreapta? Pentru că în 2003, Guvernul Năstase a semnat, după negocieri care au durat mai puțin de o săptămână, un contract foarte păgubos pentru statul român, pe care noi îl avem în conștiința publică drept autostrada Bechtel. Cinci miliarde de euro am plătit până acum, dintre care 500 de milioane de euro, sunt bani dați în van, fără nicio justificare, fără vreo factură, având în bază doar acel contract păgubos. De ce păgubos? Noi plăteam constructorul la cantitatea executată și, bineînțeles, constructorul american a ales să facă cele mai complicate soluții tehnice, de aceea și acest viaduct din spatele meu”, a explicat Simion de la fața locului.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de jumătate de miliard de euro, dar nu au circulat niciodată pe acolo. George Simion a dezvăluit cine stă în spatele acestui contract păgubos pentru România.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)