VIDEO /// The Nun, cel mai așteptat thriller al toamnei, filmat integral în România

„The Nun” (Călugăriţa: Misterul de la mânăstire) va avea premiera pe 7 septembrie, în toate cinematografele din țară. Cel mai așteptat thriller al anului este filmat integral în România. Filmările au avut loc, în perioada 3 mai – 23 iunie 2017, la Castelul Corvinilor, în Sighișoara, la Palatul Parlamentului din București, dar și în studiourile Castel Film din Izvorani, județul Ilfov.

The Nun este regizat de Corin Hardy (cunoscut pentru filmul The Hallow) şi produs de James Wan, alături de Peter Safran, cel din urmă fiind responsabil de toate filmele din franciza The Conjuring. Regizorii au reușit să scoată în evidență acea latură a superstiției, a fanatismului religios și a degradării morale care caracterizează o bună parte din populația României încă din vremuri străvechi. Binențeles, intenția acestora nu a fost să facă o reclamă negativă țării noastre.

România este încă o dată considerată în filmele americane drept izvorul răului, locul unde diavolul își găsește sălașul chiar în mănăstiri, printre fețele bisericești măcinate de vicii și invidie.





După ce o tânără călugăriţă de la Mănăstirea Cârța (județul Sibiu) se sinucide, un preot pe nume Burke cu un trecut zbuciumat şi o măicuţă novice – maica Irene – sunt trimişi de Vatican să investigheze cauzele. Împreună trebuie să descopere secretul profan care ameninţă abaţia. Riscându-şi vieţile, credinţa şi chiar sufletele, aceştia se vor confrunta cu forţa malefică a călugăriţei demonice. Toate acestea vor transforma mânăstirea într-un câmp de luptă îngrozitor între cei vii şi cei blestemaţi.