VIDEO // Cum se curăță argintul și bijuteriile din argint

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cum se curata argintul cu detergent: pune bijuteriile la fiert intr-un vas cu apa si detergent (o lingurita). Dupa 5 minute de cand apa a dat in clocot, scoate argintul, clateste-l cu apa rece si usuca-l cu un prosop absorbant.

Cum se curata argintul cu solutia speciala: pune bijuteriile din argint in solutia cumparata timp de 5 minute, scoate-le si clateste-le cu apa, apoi usuca-le cu un prosop.

prepara o solutie din alcool si apa oxigenata, in proportii egale, si scufunda bijuteriile sau alte obiecte din argint. Scoate-le dupa aproximativ 20 de minute, spala-le cu apa curata si sterge-le cu un prosop de hartie.

Cum se curata argintul cu bicarbonat de sodiu, metoda 2: daca ai bijuterii din argint pretentioase, cu pietre sau patinate, cel mai bine ar fi sa le cureti cu o carpa umeda inmuiata in bicarbonat de sodiu, cu care sa le freci pana isi recapata culoarea initiala. Granulele de bicarbonat de sodiu sunt abrazive si sterge stratul de oxidare pe masura ce are loc procesul de frecare, argintul deschizandu-se treptat la culoare.

Cum se curata argintul cu bicarbonat de sodiu, metoda 1: intinde pe fundul unui castron o folie de aluminiu, pune bijuteriile din argint si acopera-le total cu bicarbonat de sodiu. Toarna peste ele apa clocotita, atat cat sa depaseasca nivelul bijuteriilor. O sa observi un proces chimic din care o sa rezulte spuma. Ce se intampla de fapt? In timpul reactiei, atomii de sulf (care dau culoarea neagra bijuteriilor) sunt transferati de la argint la aluminiu, iar bicarbonatul de sodiu functioneaza drept catalizator. Poti sa intorci obiectele pe toate partile cu o furculita pentru a se curata mai bine. Dupa cateva minute scoate-le afara cu un intrument ca sa nu te arzi si clateste-le sub un jet de apa calduta.

Cum se curata argintul cu fiertura de cartofi: fierbe cativa cartofi (curatati de coaja) in putina apa si, dupa ce s-a racit putin, scufunda obiectele din argint timp de 5 minute. Sterge-l apoi cu un prosop moale astfel incat sa nu ramana urme de la fiertura de cartofi.

Cum se curata argintul cu amoniac: ai nevoie de o solutie de amoniac cu concentratia de 10%. Inmoaie argintul in solutie si scoate-l dupa 10 minute, spala-l bine cu apa curata, usuca-l si freaca-l cu un prosop moale.

Cum se curata argintul cu lamaie/otet: ai nevoie doar de un castron cu zeama de lamaie in care sa scufunzi bijuteriile. Scoate-le dupa o jumatate de ora, clateste-le cu apa calduta si sterge-le cu un prosop din bumbac sau cu o laveta din microfibra.

Nu trebuie neaparat sa cumperi tot felul de solutii pentru curatarea bijuteriilor din argint sau sa mergi de fiecare data la un bijutier. Poti apela fara nicio problema si la produsele naturale pe care le ai la indemana in propria casa, cum ar fi bicarbonatul de sodiu, cojile de usturoi, cartofii, otetul, citricele sau amoniacul.

Poartă-le cu drag și cât mai frecvent! Grăsimea pielii tale are efect de curățare asupra bijuteriilor. Expune-le cât mai puțin solvenților sau substanțelor din cosmetic! Atunci când faci curățenie, renunță la inele, brățări sau ceas din argint, pentru că, acestea vor altera strălucirea lor. La fel și atunci când gătești: sulful din ouă, maioneză, muștar sau ceapă pot acționa ca un coroziv asupra argintului. La fel și atunci când bijuteriile din argint sunt expuse direct la lumina soarelui, așa că, cel mai bine ar fi să le lași acasă, atunci când vrei să mergi la plajă.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

