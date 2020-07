VIDEO // Divorțul fictiv și averea tăinuită a procurorului Igor Popa

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Într-o țară în care pensiile sunt și de 700 de lei, românii se întreabă cine este cel care are cea mai mare pensie din țară, cât are și ce funcții a ocupat de-a lungul vieții sale profesionale.

Documentarea la această investigație a început cu mai mult de opt luni în urmă. După ce am verificat la Cadastru informațiile despre proprietățile procurorului Popa și ale fostei sale soții, pe adresa Centrului de Investigații Junralistice a venit o somație de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în care ni se cerea să explicăm cu ce scop am verificat datele despre imobilele deținute de Ala Popa. Explicația că verificarea în diferite baze de date face parte din procesul de documentare la o investigație jurnalistică și de fapt este parte a muncii jurnalistului nu a fost suficient pentru CNPDCP, care, după o altă explicație a constatat că jurnaliștii din cadrul CIJM au încălcat legea și nu au făcut dovada că verificarea proprietăților Alei Popa s-a făcut cu scop jurnalistic.

Iana Spinei, expertă anticorupție în cadrul organizației Transparency International Moldova, susține că divorțurile fictive reprezintă o schemă utilizată pe larg de către funcționarii statului pentru a-și ascunde averile care nu se încadrează în limitele veniturilor legale. Referindu-se la cazul procurorului Popa, experta susține că aici există mai multe semne de întrebare la care trebuie să răspundă organele competente. „Legea prevede că funcționarii publici trebuie să declare și averea concubinilor, dacă conviețuiesc împreună cel puțin 183 de zile. Este însă dificil în multe cazuri să se demonstreze concubinajul. Procurorul Popa se declară divorțat și locuiește oficial în apartamentul fostei soții, oamenii îi văd împreună. Inspectorii de integritate trebuie să se autosesizeze și să verifice. Dar trebuie să intervină și Fiscul. De unde are această avocată, care s-a aflat în concediu de maternitate, atâția bani pentru astfel de proprietăți”, a spus experta.

Tot în 2015, Ala Popa ajunge să dețină, prin mandat, un automobil Hyundai Genesis, fabricat în același an. Soțul procuror a declarat că nu cunoaște cât costă automobilul. În saloanele auto, prețul unui automobil Hyundai Genesis începe de la 37 de mii de euro.

În Declarația de avere pentru anul 2015 , Igor Popa anunța că a vândut și automobilul Toyota Camry, cu 159 de mii de lei, autoturism pe care un an mai devreme îl declara la prețul de 50 de mii de lei.

Omul legii nu a raportat în Declarația de avere și interese personale venitul provenit din vânzarea imobilului. În schimb, în document se regăsește apartamentul de 60,5 metri pătrați din complexul locativ Bernardazzi Residence. Semnatarul declarației afirmă că are imobilul „în uz” și că nu l-a costat nimic.

Igor și Ala Popa au divorțat oficial pe data de 20 octombrie 2016. Două luni mai tărziu, la 28 decembrie, Ala Popa a încheiat cu SRL Leiria Tur două contracte de investiții pentu două apartamente aflate alături. Unul dintre imobile are suprafața de 60,5 metri pătrați, iar altul, de 102,6 metri pătrați.

Declarația avocatei i-a lăsat uimiți pe mai mulți dintre cei care cunosc familia respectivă și i-au văzut pe cei doi soți de mai multe ori împreună. „Igor Popa a divorțat în 2016? Straniu, îl știu ca un bun familist. În iulie 2018 am zburat cu același avion la odihnă, în Antalya, Igor era cu soția și cei doi copilași ai lor. Dacă au divorțat, păcat. Au buni copilași”, a scris atunci pe rețelele de socializare fostul șef al Procuraturii Chișinău, Ion Diacov.

Apartamentul în care locuiește Igor Popa este înscris pe numele fostei (în acte) sale soții, avocata Ala Popa, cu care are doi feciori. Cei doi au divorțat în 2016, iar la scurt timp a fost achiziționată noua locuință.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)