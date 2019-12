VIDEO // Erdogan i-a cerut lui Dodon transferarea Liceului “ORIZONT” către Fundația Maarif din Turcia

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joacă din sectorul Râşcani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc. Ion Ceban a mai spus, în cadrul ședinței operative de la Primărie, că nu va tolera ilegalităţile în domeniul construcţiilor...

În cadrul unui interviu acordat portalului www.curentul.md, Boris Andros, Directorul general al Combinatului de panificaţie „Franzeluţa” S.A., a vorbit despre rezultatele înregistrate de întreprindere în 2019, despre provocările din acest an, dar şi...

Numele de Popa este cel mai frecvent în ţara noastră. Cel puţin, asta arată un studiu privind numele de familie cel mai des întâlnite la nivel global, realizat de către o companie şi citat de publicaţia The Sun. La vecinii din Republica Moldova, cel mai comun, poate deloc suprinzător,...

Turcia depune eforturile internaționale considerabile pentru a prelua controlul aspra școlilor legate de așa numitul „Grup Gülenist” (FETÖ) și a le plasa sub autoritate Fundației Maarif, sprijinite de stat.

Fundația turcă Maarif (TMF) a fost înființată la 17 iunie 2016 și servește ca o poartă de intrare în arena educațională internațională a Turciei. TMF, împreună cu Ministerul turc al Educației Naționale, este unica entitate autorizată să furnizeze servicii educaționale în străinătate. TMF este o fundație publică fără scop lucrativ, și are dreptul să înființeze instituții din învățământul preșcolar până la învățământul superior.

