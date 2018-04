VIDEO // Maia Sandu vorbește în PREMIERĂ despre cât au costat-o studiile la Harvard. E vorba de zeci de mii de dolari. Iată de unde a luat banii

„Nu e atât de greu să ajungi la Harvard, pornind de la experiența mea. Întotdeauna mi-am dorit să fac un program de master în afară. Am avut și situații în care am aplicat și nu am fost aceeptată, dar eșecurile n-ar trebui să ne oprească. În anul 2008 am fost surprinsă când am aflat că am trecut”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii online #Fără_protocol, moderată de jurnalistul Dorin Galben.

Potrivit liderei PAS, programul la care a mers costa destul de mult și ea, neavând acești bani, a solicitat universității să-i permită să amâne studiile pentru un an. „În total era nevoie de 80 și ceva de mii de dolari, bani pe care nu-i aveam, dar într-un an am reușit să fac rost de ei prin intermediul anumitor burse, aveam și ceva economii, iar o parte i-am luat din bănci”, își amintește politiciana.

Potrivit Maiei Sandu, cu excepția anilor din copilărie, anul de la Harvard a fost cel mai interesant an din viața sa. Ea spune că a plecat din Republica Moldova extrem de frustrată de situația politică de aici, iar experiența de peste ocean i-a fost extrem de utilă și benefică.





Interviul integral despre pasiunile, regretele și ambițiile Maiei Sandu îl puteți urmări mai jos:





TIMPUL.MD