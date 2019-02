VIDEO // Plahotniuc: „PD nu este supărat pe nimeni, nu avem politicieni cu care nu acceptam să discutăm, nu vom pune condiții, dar nu vom accepta nici condiționalități”

Președintele Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, este convins că alegerile parlamentare de astăzi au fost libere și democratice, iar reprezentanții formațiunilor care vor ajunge în Parlament trebuie să aibă un singur scop – să facă viața oamenilor mai bună. Declarația a fost făcută după închiderea secțiilor de votare din R. Moldova.



„Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care au mers la vot și și-au exprimat acest drept în mod democratic. Mulțumesc partenerilor externi, care au trimis observatori. Mulțumesc echipei PD pentru munca asiduă în campanie, unde am putut să vedem că una din cele mai bune caracteristici ale echipei noastre este profesionalismul. Am stabilit împreună că PD va continua proiectele sociale începute și va iniția și altele noi”, a declarat Plahotniuc.

De asemenea, liderul PD a vorbit și despre formarea unei coaliții de guvernare, care să activeze în beneficiul oamenilor.

„Este devreme să discutam acum despre viitoare formulă politică în care noi vom realiza aceste lucruri, dar va asigur că fiecare mandat primit de PD va lucra pentru cetățeni. Indiferent de diferențele doctrinale dintre partidele care vor fi în Parlament, politicienii din Moldova trebuie să aibă un singur scop - să facă viața oamenilor mai bună. PD nu este supărat pe nimeni, nu avem politicieni cu care nu acceptam să discutăm, nu vom pune condiții, dar nu vom accepta nici condiționalități. Vrem să lucram pentru țară și să facem tot ce ne-am angajat la întâlnirile cu oamenii”, a subliniat acesta.

Și premierul Pavel Filip, candidat al PD în circumscripția nr. 20, a menționat că alegerile au fost libere și corecte.

„Eu am mers la secții de votare și am întâlnit observatori internaționali. Chiar dacă unii din opoziție au încercat să inducă în eroare observatorii prin declarații isterice, am încrederea că observatorilor internaționali vor demonstra că aceste alegeri au fost transparente. Au existat nereguli, dar aceste nu pot influența procesul de votare. Pentru prima dată votul din diaspora s-a desfășurat în mod impecabil, nu au fost probleme și vreau să mulțumesc tuturor misiunilor diplomatice. Vreau să-i rog pe cei implicați în procesul electoral să respecte ordinele de organizare a acestui proces. Urmează să fie numărat fiecare vot. Rog și reprezentanții PD să fie vigilenți, iar pe alții să nu facă presiuni, încât să putem spune că rezultatele nu au fost influențate. Să se bucure cetățenii, pentru că acest exercițiu a fost pentru ei. Parlamentul urmează să lucreze pentru cetățeni”, a declarat Filip.