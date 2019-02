VIDEO // Provocare în stil PRO TV – Munteanu sau despre așa-numita presă liberă

Postul de televiziune PRO TV Chişinău, care nu scapă nicio ocazie de a se declara independent şi echidistant, se lasă antrenat lejer în războaiele politice din Moldova, de partea binomului PAS-PPDA. Manipularea este coordonată direct cu un pretins expert independent, invitat permanent al casei, Igor Munteanu.



Astfel, canalul respectiv a pus astăzi pe post un întreg “ciorchine” de materiale “explozive” împotriva Partidului Democrat din Moldova. Despre medici nemulţumiţi, despre gropi neastupate şi toate, evident, cu bătaie lungă în direcţia actualei guvernări şi a exponenţilor PDM. Din “pură întâmplare”, toate aceste reportaje, pline de mânie proletară, au fost filmate în Călăraşi, unde, tot din “pură întâmplare” candidează ONG-istul “independent” Igor Munteanu, prezent pe lista electorală a binomului PAS-PPDA.

Faptul că știrile PRO TV sunt făcute la comandă este confirmat și de o secvență video, când președintele Parlamentului, Andrian Candu, explică unor femei din Călărași că pot lua din farmacii medicamente compensate.

”Cetățenii au beneficiat de tot felul de tratamente. De exemplu – tratamentul de hepatita C, el e foarte costisitor, dar noi am reușit în doi-trei ani de zile am reușit să tratăm 15 mii de oameni”, explică Andrian Candu. În acel moment, reporterul PRO-TV se pregătește să plece, pentru că nu avea cum să scoată ceva compromițător despre PDM. ”Asta nu vă mai interesează să filmați?”, îl întreabă Candu și revine la explicațiile date femeilor.

Ţinând cont de faptul că Igor Munteanu este prezentat drept “expert independent” în cadrul emisiunii În Profunzime, a Lorenei Bogza, gurile rele ar putea vedea o conexiune directă cu ploaia de materiale denigratoare la adresa PDM. Altfel spus, PRO TV bate subtil, dar violent în principalul concurent electoral al al lui Igor Munteanu din Călăraşi.

Noi, însă, nu suntem chiar atât de răutăcioşi şi credem că la mijloc e doar o “pură întâmplare” şi că expresia “banii nu au miros” nu este valabilă nici în cazul Lorenei Bogza, dar nici în cazul lui Igor Munteanu. Totul e doar o “pură întâmplare”!