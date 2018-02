VIDEO // Reacția majoretelor nord-coreene când se trezesc cu sosia lui Kim Jong-un lângă ele

Mai multe majorete nord-coreene, care fac parte din delegația trimisă de Phenian la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, au fost luate prin surprindere de sosia liderului Kim Jong-un.

Acesta a apărut în fața lor în timpul unui joc de hochei care a avut loc miercuri. Unele dintre majorete au început să râdă când l-au văzut pe individul identificat drept Howard lângă ele. Altele, în schimb, s-au arătat deranjate de gest, păstrând o expresie solemnă.

Sosia liderului nord-coreean a început să zâmbească, să danseze și să facă cu mâna spre cei care veniseră să asiste la meciul echipei comune de hochei a celor două Corei, disputat împotriva Japoniei, scrie Reuters.

„Joacă bine. Tocmai am înscris un punct. Ca președinte, este tot ce mi-am dorit. Chiar eu le-am instruit, bineînțeles că sunt cele mai bune majorete din lume”, a afirmat Howard, la scurt timp după ce oficiali ai Centrului Național Antitero l-au îndepărtat de majorete.

Howard este cetățean australian de origine chineză. El a fost implicat într-un incident și vineri, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, când s-a pozat cu sosia președintelui american Donald Trump, înainte să fie dați afară de pe stadion. El a fost reținut temporar de polițiști.

„Tot ce am făcut a fost să apar cu steagul și cu fața. Dacă nu vă place fața mea, n-am ce face. Așa m-am născut. Fața mea e prea politică. M-am născut cu ea și trebuie să trăiesc cu ea”, a spus sosia liderului nord-coreean, potrivit reporterului Vincent Bevins, citat de publicația The Independent.

Astfel, el le-a pus reporterilor că nu a fost conștient că ar încălca legea dacă merge să vorbească cu majoretele. Cu toate acestea, lui i s-a interzis să mai participe la meciul cu pricina, oficialii acuzânu-l că a încălcat o regulă ce le interzice participanților la JO să facă gesturi sau afirmații cu caracter politic.

În Coreea de Nord, oricine ar încerca să imite un membru al familiei Kim este acuzat de blasfemie.



At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y