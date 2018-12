VIDEO // Spicherul Candu a prezentat în SUA „cinci metode” pe care le folosește Kremlinul pentru a DESTABILIZA situația din R. Moldova: „Rusia acordă suport financiar partidelor proruse de la Chișinău”

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Brexit. Lovitură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul.

Mai mult de o treime dintre ruși (36%) sunt convinși că este necesar să „îmbunătățească definitiv relațiile cu Statele Unite și Europa”, scrie astazi Kommersant, care citeaza un sondaj realizat de Levada Center în luna noiembrie. Cu un an în urma, ponderea...

Președintele Parlamentului crede că, pentru a face față acestor provocări puse la cale de Rusia, e nevoie de unitate. „R. Moldova, Ucraina şi Georgia trebuie să-şi unească forţele şi să colaboreze împotriva acestor provocări. La fel de important este şi sprijinul pe care aceste trei ţări îl are din partea Statelor Unite şi Alianţei Nord-Atlantice”, a subliniat Candu la emisiunea „ClearCut”, de la postul i24 News.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)