VIDEO / „Administrația spitalului a ASCUNS că medicii sunt infectați„ - Mărturiile unei femei infectate în spitalul din Soroca

O pacientă bolnavă de coronavirus acuză administrația Spitalului Raional Soroca de faptul că a provocat un focar de infecții. Veronica Suveică, în vârstă de 38 de ani, a fost infectată cu COVID-19 în urma unei intervenții chirurgicale efectuată în instituția medicală cu pricina. Femeia susține că, după operație, a fost lăsată să meargă acasă, unde și-a infectat soțul și a pus în pericol viața copiilor săi.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Veronica Suveică, s-a adresat Ministrei Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Femeia a povestit despre modul în care este tratată de medici, despre pastilele necunoscute administrate, care îi provoacă vomă și dureri abdominale, dar și despre faptul că a fost nevoită să aștepte patru zile rezultatele testului COVID-19.

Loading...

Din cauza că administrația spitalului a ascuns faptul că mai mulți medici sunt infectați cu COVID-19, când am fost internată pentru o intervenție chirurgicală, m-am infectat și eu. M-au externat acasă. Este vina șefei spitalului, care, astfel, a săvârșit o crimă, a creat un focar în Soroca. Eu am mers acasă, am pus în pericol sănătatea copiilor mei și mi-am infectat soțul. Am avut febră, mi-a dispărut gustul și mirosul, la fel și soțului. Am fost internați.

Doamnă ministră, vreau să vă spun că nouă ne-au luat probele pe data de 1 aprilie, iar rezultatele au venit abia pe 4 aprilie.

Condițiile sunt de 2553 de lei, așa cum afirmă președintele. Nu știu cum nu le este rușine să mintă lumea. Oameni buni, nu avem o picătură de apă caldă în spital. Nu ne-am spălat de șase zile. Suntem într-o stare deplorabilă.

S-a schimbat coportamentul personalului medical. De la pastilele pe care le bem, ni se face rău. Pe noi nu ne curează niciun medic, nimeni nu ne spune ce fel de pastile bem. Sora medicală mi-a spus că nu știe cum se cheamă aceste pastile și pentru ce le administrăm.

De unde știe doamna ministră cum mă simt eu, câți sunt în stare medie, câți sunt în stare gravă? Doamna ministră, spuneții vă rog și medicului meu, în ce stare mă aflu eu! Noi înțelegem că medicilor le este frică. Noi nu vrem ca ei să stea cu noi. Noi vrem să știm că cineva ne monitorizează.

În prezent, la Soroca au fost confirmate 126 de cazuri de infectare cu COVID-19.