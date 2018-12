VIDEO / Atac armat în centrul orașului Strasbourg, lângă Târgul de Crăciun. Nou bilanț: 3 morți și 12 răniți / Continuă căutările pentru prinderea atacatorului / Franţa trece la nivelul de alertă „urgenţă atentat”

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

În anumite perioade din an avem parte de ceea ce oamenii numesc „ploaie de stele”. La sfârşitul fiecărui an, spectacolul de pe cer este încheiat de curentul de meteori Geminide.

În conformitate cu Planul strategic de acțiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ CBHE “Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au...

UPDATE 00.30: Potrivit informațiilor difuzate de Le Figaro, presupusul autor al atacului armat se numește Chérif C. și este născut în 1989.

UPDATE 03.35: Ministrul francez de Interne Christophe Castaner a mai anunțat în conferința de presă susținută marți noapte la Strasbourg că orașul este în acest moment sub supraveghere întărită, iar cursul zilei de miercuri toate manifestările vor fi interzise, pentru a permite forțelor de ordine să „se mobilizeze în totalitate”.

Un atac soldat cu numeroase victime a fost comis marți seara, de un individ înarmat, în centrul orașului francez Strasbourg, în apropierea Târgului de Crăciun. Potrivit ultimului bilanț anunțat de autorități, trei persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite, unele fiind în stare gravă. Atacatorul, care ar fi acţionat singur, a reușit să fugă și este în continuare căutat activ de forțele de securitate. O anchetă a fost deschisă de Secţia antiterorism din Paris, iar nivelul de alertă a fost ridicat la maxim în Franța, respectiv "urgență atentat". Tot ce se știe despre presupusul autor al atentatului Marți seara, în jurul orei 20.00, un individ înarmat cu o armă automată a pătruns în perimetrul Târgului de Crăciun desfășurat în centrul orașului francez Strasbourg, și a deschis focul în mulțime. Cel puțin 15 persoane au fost împuscate. Atacatorul ar fi fost rănit de militari din cadrul dispozitivului Sentinelle, înainte de a reuși să fugă. Acesta a fost identificat drept Chérif C., în vârstă de 29 de ani, născut în Strasbourg. Tot ce se știe despre presupusul autor al atentatului din Strasbourg. Cunoscut de serviciile de poliție pentru comiterea unor infracțiuni de drept comun, în special multiple jafuri, cu condamnări în Franța și Germania, el avea pe numele său și o „fişă S”, specifică persoanelor suspectate de radicalizare. El ar fi urmat să fie reținut marți dimineață de jandarmi, însă nu a fost găsit la locuința sa.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)