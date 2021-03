VIDEO / Case înghițite de ape în Australia. Sute de școli au fost închise

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case, străzi și porțiuni mari de teren agricol.

Ploile torențiale au început să afecteze zona încă de joi. Sute de școli au fost închise, în condițiile în care numeroase zone de pe coasta statului New South Wales, cel mai populat din ţară, se află sub ape, inclusiv cartiere din Sydney, care nu s-au mai confruntat cu o astfel de creştere a nivelului apelor de câteva zeci de ani.

Luni, oamenii au fost îndemnaţi să evite călătoriile inutile şi să lucreze de acasă, notează realitatea.net.

Premierul din New South Wales, Gladys Berejiklian, a declarat că 18.000 de persoane au primit instrucţiuni de evacuare, iar 38 de zone au fost declarate în stare de dezastru natural.

”Nu ştiu când, în istorie, ne-am confruntat cu o astfel de înlănţuire de fenomene meteorologice extreme în mijlocul unei pandemii”, a declarat aceasta.

On their supposed-to-be-wedding day, a couples’ home was swept from its foundations as flash floods engulf parts of Australia's east coast pic.twitter.com/Ds5GHji9SS