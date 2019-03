VIDEO / Ce spun oamenii păgubiți de activistul PPDA, Sergiu Cebotari, condamnat pentru escrocherie

Unul din activiștii PPDA, Sergiu Cebotari, a fost condamnat astăzi la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și muncă forțată. Sentinţa a fost pronunţată de către magistraţii Judecătoriei Ungheni, deşi procurorii au cerut 12 ani de detenție pentru Cebotari, care a fost judecat în libertate. Șeful său de partid, Andrei Năstase, a recunoscut într-un live pe Facebook, că inculpatul a fugit din țară.



Cebotari a mințit zeci de oameni din raionul Nisporeni, pe care i-a lăsat fără venituri și nici nu a plătit pe alții, care au muncit pentru el.

Într-o investigație realizată de portalul nostru, publicată în 2016, mai mulți localnici din satul Bărboieni, raionul Nisporeni, au fost mințiți de Cebotari, care se prezenta drept fin de cununie al fostului premier Vlad Filat.

„Băiatul acesta „foarte bun” ne-a golit de tot în toamna anului 2014. Au fost 60 de ha de sfeclă, a luat peste un milion de lei și i-a pus în buzunar. Moșu Ion a rămas fără chiloți”, declara jurnaliștilor de la emisiunea Comisarul una din victimele lui Cebotari.

Prin intermediul firmei Serconlux Cebotari a păgubit în afară de oameni și zeci de companii de milioane de lei. De la unii a luat petrol, servicii, semințe. Pe toata perioada nu a achitat nici un salariu angajaților săi, se arată în investigație.

„Are datorii pentru salarii în jur de 300 de mii de lei. Și pentru tehnica pe care am avut-o, pentru depozite nu am primit nimic. Spunea că o să vină o firmă de la Bălți, apoi de la Strășeni, apoi Comrat. Umbla cu minciunile. Am decis să fie dat pe mâna legii. Am cerut la poliție să fie tras la răspundere pentru escrocherie. Dar el având legături la poliție, prin intermediul lui Filat, a spus că nu se teme de nimeni”, declara un agricultor păgubit.

Activitatea sa în raionul Nisporeni a provocat foarte multe daune localnicilor. Potrivit investigației Today.md, pe la Nisporeni, Sergiu Cebotari nu a călcat de foarte mult timp. Se teme să nu fie omorât pentru datoriile de milioane de lei, se arată în investigația din 2016.