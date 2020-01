VIDEO / „Dușmanul nostru nu este America, dușmanul nostru este chiar aici”. Duminică au loc noi proteste în Iran, iar ziarele au început să critice puterea

Protestatarii și ziarele din Iran pun o presiune tot mai mare pe conducerea țării, în timp ce autoritățile au scos, duminică, pe străzile din Teheran, un număr și mai mare de polițiști, transmite Reuters.



UPDATE 13.17 Postările de pe Twitter arată că duminică, în mai multe orașe, au loc noi proteste, potrivit Reuters. ”Ne mint că dușmanul nostru este America, dar dușmanul nostru este chiar aici”, scandează protestatarii strânși în stradă lângă o universitate din Teheran.



Situația a început să se tensioneze sâmbătă seară, când forțele anti-manifestanți au tras cu gaze lacrimogene în iranienii ieșiți să protesteze în capitală și în alte mari orașe, unii scandând ”Moarte dictatorului”, arătându-și astfel furia față de principala autoritate din Iran, Liderul Suprem Ali Khamenei.

Știrile despre proteste au apărut și pe agențiile de presă de stat, iar pe rețelele de socializare au circulat clipuri video cu manifestațiile.

Mai mulți locuitori din Teheran au declarat pentru Reuters că numărul polițiștilor scoși în stradă este și mai mare duminică dimineață.

🔴Now Tehran People are chanting: Our enemy is not USA, our enemy is the Islamic Republic. #IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/SakVXVFqOQ

Breaking news: #Iran. Anti-regime protests resumed this morning. Protests in several universities in #Tehran including Sharif, National & Allameh. Also in Isfahan Technology. In National University students chanted “Tank, gun, teargas are futile” #IranPlaneCrash via #MEK network pic.twitter.com/Pc3cEe5TaA