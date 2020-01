VIDEO / Forțele de ordine din Iran au tras cu muniție de război în protestatari

Forțele de ordine iraniene au tras cu muniție de război și gaze lacrimogene în manifestanții care s-au strâns duminică la Teheran pentru a protesta faţă de doborârea unui avion de pasageri, potrivit unor înregistrări postate pe rețelele de socializare și verificate de Associated Press.



Jan 13 Tehran, #Iran

Sharif University students gathered today to show their outrage over the #IranPlaneShootdown.

"They killed our elite and installed mullahs in their place", they chant.

A number of those killed on flight #PS752 were Sharif students and alumni. #IranProtests pic.twitter.com/HzbmqV9oSX