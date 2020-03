Actualitate 5 Martie 2020, ora 06:53 VIDEO / Guvernul a scos la privatizare Metalferos. Moldtelecom și câteva obiective energetice strategice, excluse din lista proprietăților supuse privatizării Marime Font



Așa cum a anunțat anterior, Cabinetul de miniștri a aprobat scoaterea la privatizare a S.A. Metalferos. Alături de acest obiectiv, în lista proprietăților supuse privatizării au fost incluse și S.A. Sanfarm-Prim, S.A. Vinuri-Ialoveni, S.R.L. IT-CAFE, dar și cote minoritare pe care le deține statul la S.A. Alimentarmas, S.R.L. Publicația Periodică Casa Editorială IT-Moldova și S.R.L. Metrompas. Totodată, Executivul a aprobat excluderea din lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării a Moldtelecom-ului și a câtorva rețețe de distribuție a energiei electrice. În lista obiectivelor care au fost excluse din lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării se află: S.A. „Retelele Electrice de Distribuție Nord” (100%)

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (1009%)

i.S. „Nodul Hidroenergetic „Costești”, raionul Rîșcani, satul Costești

S.A. „Moldtelecom” (51%)

S.A. „CIMS-73”, (36,79%)

Potrivit premierului, au fost excluse obiective de importanță strategică. „Este vorba de rețelele de distribuție a energiei electrice de la nord. Acolo avem două rețele mari. Considerăm că aici trebuie o pregătire mai bună pentru privatizare, inclusiv consultare internaționali, ca să nu ajungem ca în 1998, când am dat rețelele de centru și sud degeaba. Tot aici este Nodul hidroenergetic de la Costești, unde trebuei o abordare mai serioasă, dar și la Moldtelecom, unde avem nevoie de pregătire”, a declarat Ion Chicu. „Continui să afirm că colectarea fierului uzat u este o activitate proprie statului. Cu acest lucru trebuei să se ocupe business-ul”, și-a reiterat șeful Executivului opinia referitoare la privatizarea Metalferos. Proiectul de hotărâre, precum și argumentarea scoaterii la privatizare sau a excluderii din lista obiectivelor supuse privatizării poate fi consultat aici. Amintim că după ce președintele Igor Dodon anunța că i-a propus prim-ministrului să analizeze posibilitatea scoaterii la privatizare a companiei Metalferos, care aparține în proporție de 78% statului, Ion Chicu anunță că întreprinderea va fi privatizată. Se întâmpla la sfârșitul lunii ianuarie a anului curent, când ambii demnitari au declarat că statul nu trebuie să se ocupe cu colectarea fierului vechi și că decizia de a privatiza Metalferos va duce la dispariția monopolului din acest domeniu.

O investigație Anticorupție.md a scos la iveală faptul că, în ultimii opt ani, Metalferos a schimbat trei directori. În schimb, directorul financiar al întreprinderii, Serghei Catană, activează acolo de prin 2007. Catană este nașul de cununie al președintelui Igor Dodon. Catană ar fi fost numit în funcție în 2007, la puțin timp după ce Igor Dodon a devenit ministru al Economiei, și de atunci și-a păstrat postul. Din luna decembrie 2019, întreprinderea este condusă de un nou șef. Este vorba de Igor Cujbă, fost comisar de poliție din Nisporeni, și care din 2012 a activat în România, în cadrul companiei „Mechel Group", care a avut afaceri tot în domeniul metalurgic. cotidianul.md

