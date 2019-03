VIDEO / Indian Wells: Simona Halep vs Barbora Strycova 6-2, 6-4 / În control - Halep în turul trei la competiția californiană

Campioană în California la ediția din 2015, Simona Halep și-a făcut ușor meciul cu incomoda Barbora Strycova datorită tacticii adoptate. Nu i-a dat prea mult timp adversarei, a fost agresivă la retur și a stat foarte bine din punct de vedere fizic (picioare puternice, deplasare la nivel înalt). După o oră și 26 de minute, Halep a câștigat în două seturi, scor 6-2, 6-4, și a obținut calificarea în turul trei de la Indian Wells (Premier Mandatory, anul trecut a ajuns până în semifinale).

