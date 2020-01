VIDEO - New York Times publică o nouă filmare care arată cum avionul ucrainean este lovit de DOUĂ rachete rusești

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te...

Alăptarea nu este numai un proces de hrănire a bebelușului, ci și o modalitate bună de a fortifica legătura dintre mamă și copil. Însăși Sharon Spink a spus că îi va lipsi apropierea de fiica ei, Charlotte, care a decis că nu mai dorește laptele matern. Copila are 9...

O analiză anterioară a Times a confirmat ceea ce Iranul a recunoscut ulterior, respectiv că o rachetă iraniană a lovit avionul. The Times a stabilit de asemenea că transmițătorul a încetat să funcționeze înainte ca racheta să lovească avionul. Noul video apare să confirme că o primă rachetă a dezafectat transmițătorul, înainte ca aeronava să fie lovită de a doua rachetă, care de asemenea poate fi fi văzută, cu aproximativ 23 de secunde mai târziu. Niciuna dintre lovituri nu au doborât imediat avionul. Acest nou video arată că avionul în flăcări, se îndreaptă spre aeroportul internațional Teheran. Cu câteva minute mai târziu a explodat și s-a prăbușit.

New York Times a verificat imagini de securitate care arată, pentru prima dată, că două rachete au lovit avionul ucrainean. Acestea au fost lansate de la o bază militară iraniană aflată la aproximativ 12 kilometri de avion.

Imaginile de securitatea arată că două rachete iraniene, lansate la distanță de aproximativ 23 de secunde, au lovit avionul ucrainean în Iran pe 8 ianuarie, scrie New York Times.

