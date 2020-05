VIDEO / Noi proteste în Hong Kong: Poliția a tras cu bile cu piper pentru a dispersa protestatarii

Poliția din Hong Kong a tras, miercuri, cu bile cu piper pentru a dispersa protestatarii, în timp ce parlamentarii s-au strâns pentru a dezbate o nouă legislație care ar incrimina insultarea imnului național, relatează AFP și Reuters.

Insultarea imnului bațional va fi, potrivit legii, pedepsită cu trei ani de închisoare.

Activiștii pro-democrație acuză că legea va restrânge libertatea de expresie și vine după decizia Chinei de a impune o nouă legislație privind securitatea în Hong Kong.

Anunțul a fost făcut vineri de către Beijing, după luni de demonstrații violente în teritoriul semi-autonom.

În jurul clădirii Consiliului Legislativ au fost puse bariere și au fost detașați mai mulți polițiști.



Without warning, #HongKong police fire pepper spray projectiles to the civilians all the sudden at D'Aguilar Street, #Central. Panic crowds run for their lives, it’s a total cop-made chaos.@studioincendo #香港#527反國歌#警無警告下瘋狂發射胡椒球彈 pic.twitter.com/RIzNY82LuH