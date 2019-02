Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Acum 3,5 miliarde de ani, pe Pământ exista viaţă, dar aceasta abia supravieţuia sau înflorea? Un nou studiu realizat de o echipă internaţională de cercetători condusă de ELSI (Earth-Life Science Institute) din cadrul Tokyo Institute of Technology vine cu noi răspunsuri la...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Acuzatul neagă evaluările respectivelor active, așa cum au fost incluse în ancheta procurorilor, și spune că este gata pentru a coopera în derularea anchetei. „Nu am să fug”, a declarat acesta în fața curții, solicitând eliberarea din arestul preventiv. Judecătorul dle-a cerut acuzatorilor să aducă și un docuemnt de la banca centrală a Rusiei care să susțină estimarea lor că frauda s-ar ridica la 2,5 miliarde ruble.

De asemenea, Baring Vostok a fost investitor în Yandex, acum cel mai mare motor de căutare din Rusia, la începuturile dezvoltării sale. Sșa-numitul „Google al Rusiei” are în prezent o capitalizare de piață de 10,3 miliarde dolari.

Un om de afaceri american va sta la închisoare în Rusia încă 2 luni, după ce fusese arestat joi. Michael Calvey, fondator al firmei Baring Vostok, specializată în plasamente în firme nelistate, va fi ținut în captivitate cel puțin până pe 13 aprilie, fiind acuzat că a deturnat suma de 2,5 miliarde ruble (37,73 milioane dolari), transmite Reuters. Decizia de prelungire a mandatului de arestare a fost dată de o curte din Moscova după ce judecătorul a audiat procurorii și pe Calvey însuși, care neagă acuzațiile. Un reprezentant al Ambasadei SUA a participat la ședința de judecată. Judecătorul și-a motivat hotărârea spunând că acuzațiile sunt destuil de serioase astfel încât Calvey să încerce să fugă. Baring Vostock are, potrivit propriului portal, plasamente de 3,7 miliarde dolari în companii rusești, de la servicii de video online, comanii de cablu și internet.

