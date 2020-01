VIDEO / Rusia: Cinci morți, după spargerea unei conducte de apă caldă

Spargerea unei conducte cu apă caldă, în plină noapte, a ucis cel puțin cinci oameni și a rănit alți trei într-un hotel din centrul Rusiei, au anunțat luni autoritățile, citate de AFP.



Hotelul, situat la subsolul unui imobil din localitatea Perm (Ural), a fost "inundat" după spargerea conductei, a precizat un comunicat al Comitetului rus de anchetă.



"Cel puțin cinci persoane au murit", potrivit sursei citate, care nu precizează cauza deceselor. Trei persoane suferind de arsuri au fost transportate la spital.

Potrivit ministerului local al Sănătății, printre persoanele decedate figurează un copil. Un ministru adjunct regional a afirmat că toate persoanele decedate erau cazate la hotel.

Exploziile și incendiile sunt relativ curente în Rusia, din cauza infrastructurilor învechite, adeseori datând din epoca sovietică, și a nerespectării normelor de securitate.



#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel "Caramel" due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0