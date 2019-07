VIDEO / Un mort și mai mulți răniți, după un incident armat la Festivalul Usturoiului din California

Un incident armat produs la Festivalul Usturoiului din Gilroy, California, s-a soldat cu uciderea unei persoane și rănirea altor câteva, au anunțat oficialii locali, potrivit site-ului publicației The San Francisco Chronicle, citat de Mediafax. O înregistrare haotică pe Twitter, postată duminică după-amiază, în jurul orei locale 18:00 (ora României, luni, 04:00) arată vizitatorii de la festival fugind panicați. Momentan nu este clar câte victime sunt, însă Poliția din Gilroy a transmis că incidentul este încă în desfășurare.



Centrul Medical Santa Clara Valley din San Jose a confirmat că două victime au fost aduse aici, iar alte două urmează să sosească.

Mai multe ambulanțe și vehicule de pompieri au fost trimise la locul unde s-a produs incidentul.

Un martor ocular, Michael Paz, a declarat că atacatorul avea între 30 și 40 de ani și era înarmat cu o pușcă de asalt.

"A venit pregătit să tragă pentru că purta o vestă de protecție", a spus Paz. "Trăgea în stânga, trăgea în dreapta, fără o țintă anume", a adăugat martorul ocular.

Paz a mai afirmat că toată lumea s-a culcat imediat la pământ, iar polițiștii au deschis focul în direcția atacatorului.

Festivalul Usturoiului din Gilroy se desfășoară anual începând din 1979. Potrivit site-ului festivalului, vizitatorii nu au voie să aibă arme asupra lor, informează BBC News.



#BREAKING UPDATE: Police still searching for an active shooter at the Gilroy Garlic Festival in what they're calling a "hot zone." Live coverage: https://t.co/0397xJnHqc pic.twitter.com/rDt1TU4Zqs