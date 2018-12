VIDEO / Ungaria: Deputați de opoziție, târâți pe jos și scoși cu forța din sediul televiziunii publice

Doi deputați de opoziție au fost expulzați din sediul televiziunii publice ungare, luni dimineața, după ce și-au petrecut noaptea acolo, în speranța de a putea difuza un comunicat, după un important protest anti-Orban, potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, scrie AFP.



Akos Hadhazy și Bernadett Szél, doi deputați independenți proveniți din Partidul verde LMP, au fost scoși cu forța de către gărzile de securitate din televiziunea MTVA din Budapesta, o acțiune puternic criticată pe net.

Evident șocați, aceștia au fost întâmpinați de polițiști amplasați în fașa clădirii, cărora le-au spus că vor să depună plângere.

"Nu este televiziunea privată a Fidesz (partidul național-conservator al premierului Viktor Orban), ci televiziunea poporului ungar, finanțată din impozite", au subliniat deputații, care au transmis în direct incidentele pe Facebook.

Cei doi deputați fac parte dintr-un grup de circa 12 parlamentari de opoziție care s-au dus la sediul MTVA în cursul nopții în încercarea de a difuza un text cu revendicări, în marja protestelor care au reunit duminică 15.000 de oameni în capitala ungară.

Acest text cerea abrogarea controversatei legi privind orele suplimentare, a cărei adoptare, miercuri, a fost denunțată de ansamblul opoziției liberale, de stânga și de extrema dreapta și a provocat proteste cotidiene.

Petiția mai cere anularea unei alte legi sensibile adoptate în aceeași zi, care instaurează jurisdicții specifice pentru dosare precum licitațiile publice sau contenciosul electoral, alimentând temerile legate de independența justiției.

Protestatarii cer mai multă independență și obiectivitate în presa publică și aderarea Ungariei la Parchetul european, refuzată de Budapesta.

Ceilalți zece parlamentari socialiști, liberali și radicali au reușit să scape luni de serviciile de securitate ale MTVA și se află în continuare în clădire. Mai mulți deputați au anunțat că vor să meargă și ei la sediul televiziunii publice.

Un nou protest urmează să aibă loc în cursul zilei împotriva lui Orban, al cărui stil autoritar și atacurile la adresa independenței justiției și a presei sunt în mod regulat criticate de Uniunea Europeană.



MUST WATCH: This is what happens when an opposition MP tries to get air time on public media in Hungary. Akos Hadhazy is roughed up and dragged away by armed security guards. #Hungary pic.twitter.com/7wa8ImFp1u