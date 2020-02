Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

Au trecut 30 de zile de când evz.ro a dezvăluit că un jurnalist cu vechime în presă și-a falsificat biografia susținând că are studii universitare, deși este doar absolvent de liceu. Sabin Orcan, directorul "Newsweek", căci despre el este vorba, nu a...

O nouă ieșire în public mai puțin obișnuită a președintelui Igor Dodon, alături de soția sa Galina și unul dintre cei trei feciori ai cuplului prezidențial. Cei trei au mers împreună la un cinematograf, într-un mall din Capitală, unde au vizionat „Spies in...

Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat în această iarnă în România este că nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care să vină dinspre Est, cum se întâmpla de obicei, ci a fost afectată de mase de aer dinspre Vest, așa cum se va...

„De sute de ani încercăm să înţelegem cine suntem, vorbesc de cei din Basarabia – de unde venim, ce limbă vorbim şi încotro mergem. Tot de sute de ani am fost furaţi, trădaţi, omorâţi deportaţi. Acum 98 de ani a fost o tentativă frumoasă şi am reuşit-o, pe care tot ne-au furat-o. Cred că acum e timpul şi momentul oportun de a realiza cel mai mare drept fundamental al nostru: dreptul de a fi împreună, dreptul de a comunica liber, dreptul de a fi într-o mare familie, dreptul la Unire. Hai să cerem Unirea!”, spune solistul.

La începutul lunii februarie 2020, Igor Dodon a oferit, în cadrul unei ceremonii oficiale, distincții de stat pentru mai mulți artiști, medici, agricultori, oameni de afaceri, profesori, sportivi. „S-au învrednicit de ordine și medalii simpli cetățeni care au activat în diverse domenii și care pe parcursul anilor s-au remarcat prin muncă îndelungată și prodigioasă. (…) Am subliniat faptul că instituția prezidențială va depune efort și va acorda susținerea necesară și în continuare”, a spus Dodon, în context.

