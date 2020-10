VIDEO. Așa-numitul „Ministrul al Apărării” din Karabahul de Munte a fost ucis într-un atac al unei drone azere

Pe internet circulă o filmare efectuată dintr-o dronă care execută un atac asupra unui autovehicul de teren. Autorii postării afirmă că drona aparține Azerbaidjanului și este Bayraktar TB-2.

Conform imaginilor din postare, drona monitorizează o cloană de vehicule militare, dar și una civilă în care s-ar fi aflat ministrului apărării din Arțah (n.red. - Republică autoproclamată în regiunea Nagorno-Karabah), Jalal Harutyunyans. La un moment dat vehiculul de teren este lovit de o rachetă și este cuprins de flăcări. Ulterior, pe șosea pot fi văzute mai multe corpuri ale unor militari. Conform armradio Jalal Harutyunyans ar fi fost grav rănit.

Conform constituției autoproclamatei republici, Jalal Harutyunyans a fost înlocuit în funcție de generalul maior Mikael Arzumanyan. Acesta din urmă a fost numit ministru al apărării Republicii Arțah - comandant al armatei și i s-a conferit gradul militar de general locotenent, mai precizează sursa citată.

NAGORNO KARABAKH: Footage reportedly shows the moment an Azerbaijani drone targeted and destroyed a vehicle carrying the Minister of Defence for the Republic of Artsakh, Jalal Harutyunyan. pic.twitter.com/vmXx50sNgG