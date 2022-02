VIDEO/ Administrația din Orhei, hărțuită de CNA pentru decizia de a lăsa școlile deschise

Pandemia trece, iar presiunile încă rămân.

Administrația raionului Orhei este hărțuită în continuare de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), după ce a decis, acum trei săptămâni, să lase școlile deschise, iar copiii să învețe cu prezența fizică, transmite Știri.md cu referire la Sinteza.org.

Astăzi, 14 februarie, doi vicepreședinți ai raionului, Tatiana Platon și Victor Perțu, au fost chemați la audieri, la sediul CNA din Chișinău, pentru a oferi explicații în legătură cu acest caz.

Într-un live pe Facebook, cei doi funcționari au menționat că acest dosar are substrat politic, iar invitațiile la CNA au menirea de a-i intimida și de a-i face să cedeze.

„După cum știți, suntem în vizorul Centrului Național Anticorupție, pentru că am luat niște decizii, pe care noi le considerăm oportune la acel moment, care erau așteptate de oamenii din raionul Orhei. Cu părere de rău, justiția în Republica Moldova rămâne la același nivel. Suntem deschiși la colaborare cu ofițerii CNA, le-am prezentat toate actele pe care ni le solicită, dar am vrea totuși ca aceste structuri să lucreze în interesul cetățeanului, nu să se supună ordinelor cuiva. PUBLICITATE Ne pare foarte rău că justiția este manipulată din oficiile guvernanților, ne pare foarte rău că aceste instituții nu sunt independente”, a spus vicepreședintele raionului Orhei, Tatiana Platon.

Potrivit autorităților raionale, decizia de a lăsa școlile deschise a fost luată pornind de la interesele locuitorilor din Orhei.

„Noi ne gândim, în primul rând, la bunăstarea locuitorilor din Orhei. Am votat așa cum am considerat noi că este corect. Am stabilit care sunt prioritățile pentru copiii noștri, pentru a avea o societate sănătoasă și bine educată. Noi considerăm că am făcut un pas corect, mai ales că, în ultimul timp, chiar și televiziunile care stau sub „oamenii buni” arată tot mai des în știri despre câți copii n-au putut frecventa lecțiile online. Respectiv, noi considerăm că am luat o hotărâre absolut corectă. Constituția garantează dreptul la educație și dreptul la vot. Noi, fiind un organ colegial, am luat o decizie nefiind influențați de nimeni”, a menționat vicepreședintele raionului Orhei, Victor Perțu.

Amintim că, în data de 21 ianuarie, Comisia Teritorială pentru Sănătate Publică din Orhei a permis școlilor să activeze în regim normal, în pofida faptului că, la nivel central, s-a cerut ca toți copiii să treacă la învățământ online.

Administrația din Orhei a explicat atunci că decizia autorităților centrale de a închide toate școlile și de a impune aceleași restricții împotriva pandemiei la nivelul întregii țări este disproporționată și nu se raportează la realitățile din teren.