VIDEO/ Astronaut american, ameninţat că va fi lăsat în spaţiu de colegul său rus din cauza războiului din Ucraina

Şeful programului spaţial rus l-a ameninţat pe cosmonatul american, care face parte din echipa International Space Station, că nu-l mai aduce înapoi pe Pământ după ce îşi încheie misiunea. Ameninţarea poate fi urmărită într-un filmuleţ postat de publicaţia rusească RIA Novosti cu referire la Sinteza.org.

Mark Vande Hei, un bărbat de 55 de ani din Texas, însurat şi cu doi copii, trebuie să se întoarcă în Kazakhstan de pe International Space Station împreună cu doi colegi ruşi aflaţi la bordul navei spaţiale ruseşti Soyuz. După ce au petrecut împreună aproape un an în spaţiu, echipa e aşteptată pe Pământ pe 30 martie.

Însă lucrurile s-au complicat pe Pământ în ultima perioadă din cauza războiului declanşat în Ucraina. Statele Unite au sanţionat Rusia pentru încălcarea drepturilor omului în conflictul armat ce are loc dincolo de graniţa României. În acest context complicat, şeful agenţiei spaţiale Roscosmos, Dmitry Rogozin, l-a ameninţat pe american că-l lasă în spaţiu, nu-l mai aduce pe Pământ.

În clipul cu pricina, doi cosmonauţi îţi iau “La revedere” de la Vande Hei şi desprind segmentul rusesc de întreaga navă, care ar fi trimisă spre Pământ.

RIA Novosti a comentat video-ul respectiv: “Televiziunea Roscodmos a demonstrat, în glumă, posibilitatea ca Rusia să se retragă din proiectul spaţial. Fără partea rusească cea americană nu poate exista în acest proiect”, a fost publicată traducerea în Newsweek. Filmuleţul a fost postat pe Twitter de către NASA Watch. Pe cât se haios poate fi filmuleţul, pe atât de îngrijorătoare este ameninţarea rusului la adresa americanului. Pentru că ea există cu adevărat, lucru care îngrozeşte familia Vande Hei, care-l aşteaptă pe Mark acasă.

Mama americanului, Mary, de 77 de ani, şi-a explimat îngrijorarea în cursul zilei de ieri, în The Mail.

„E o ameninţare îngrozitoare. Când am auzit-o prima dată am plâns de nu mă mai opream. Mă îngrozeşte pur şi simplu! Tot ce facem acum e să ne rugăm non stop pentru el!”.

Mary, o fostă profesoară din Minneapolis, Minnesota, se roagă pentru pace.

„Păcat că s-a ajuns la astfel de politizări! E chiar şocant! Soţia lui, Julie, îşi face multe griji în Texas. Biata femeie trece printr-o perioadă cumplită acum!”.

Mama lui Mark îşi aminteşte cu plăcere începutul misiunii spaţiale a fiului ei.

„A fost minunat să vedem cum oameni din diferite ţări lucrează atât de bine împreună! Iar Mark e în relaţii foarte bune cu restul echipei lui!” Tatăl acestuia, Tom (80 de ani), are şi el încredere în fiul lui”.

„Ameninţarea primită vine doar din partea unui singur om. Ştiu că acel om este şeful agenţiei spaţiale ruseşti, însă ceilalţi din echipă par că cooperează. Iar fiul nostru nu se sperie cu una, cu două!”.

Thomas Kirkman, profesorul de fizică al lui Mark de la Universitatea St. John, a ţinut să spună şi el câteva cuvinte de îmbărbătare: „Mark a fost colonel, aşa că ştie cum să se comporte cu oamenii în situaţii tensionate. În plus, mă gândesc că cei care pleacă în misiuni spaţiale sunt nişte profesionişti!…” a conchis acesta.