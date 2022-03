VIDEO/ Avocații lui Navalnîi, reținuți de Poliția rusă imediat după condamnarea disidentului

Poliția rusă a reținut doi avocați ai lui Alexei Navalnîi, la scurt timp după ce un tribunal l-a condamnat pe opozantul de Kremlin la nouă ani de închisoare pentru fraudă și acuzații de sfidare a instanței, scrie Reuters cu referire la Hotnews.ro.

Avocații Olga Mihailova și Vadim Kobzev anunțaseră că Navalnîi va face recurs la decizia tribunalului rus.

⚡️⚡️Alexey @navalny was sentenced to 9 years in prison for a new case of fraud and insulting the court. pic.twitter.com/9tJCMjrERx