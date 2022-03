VIDEO/ BOMBĂ! Dorin Chirtoacă – pregătit să lupte în armata ucraineană împotriva Rusiei: „M-am și înregistrat ca voluntar”

Politicianul Dorin Chirtoacă, ieri a dezvăluit la un post TV din România că s-a înscris ca voluntar în armata ucraineană, fiind inclus la moment într-o listă de așteptare, potrivit Sinteza.org.

Acesta a ținut să menționeze că de la izbucnirea războiului în statul vecin, el a fost unul dintre cetățenii activi care a ajutat la transportarea refugiaților și voluntarilor.

„M-am și înregistrat ca voluntar, doar că neavând stagiu militar satisfăcut, nu m-au luat direct acolo. M-au pus pe o listă de așteptare, însă am participat la luare de refugiați, aducerea de refugiați, aducere de voluntari și toate astea le știu din primele zile”, a declarat Chirtoacă.

Fostul edil al Capitalei a relatat că s-a înscris ca voluntar în armata ucraineană încă de la finele lunii februarie, însă întrucât nu ar avea stagiul militar satisfăcut, acesta nu a fost acceptat pentru înrolare în forțele armate.

„M-am inscris pe 27 februarie si am fost trecut intro lista. Dupa cateva zile, cand eram deja in pregatiri pentru plecare, mi-au comunicat insa ca intrucat nu am stagiul militar satisfacut, deocamdata nu sunt acceptat si ramane de vazut de viitor.

Au comunicat ca regula acceptarii este urmatoare, în ordine:

1. Persoane care au participat anterior la razboaie / conflicte militare / aplicatii militare / misiuni de mentinere a pacii

2. Persoane care au, cel putin, stagiul militar satisfacut.

3. Alte categorii de persoane”, a dezvăluit Dorin Chirtoacă.

Potrivit acestuia, pâna în acest moment sunt acceptate persoane, doar din primele două categorii.

Precizăm că, războiul din Ucraina se apropie de finalul celei de-a patra săptămâni. Rusia nu pare să fi făcut progrese majore, spun analiștii militari, deși continuă să bombardeze principalele orașe ale țării pe care a invadat-o.

În cursul nopții, s-au auzit explozii puternice în Harkov. Singura victorie pe care o poate revendica Moscova, deocamdată, este blocarea accesului Ucrainei la Marea Azov. Însă nu a obținut controlul asupra Mariupolului, deși au distrus mare parte din oraș.

Doar 3.000 de oameni au putut fi evacuați, în timp ce trupele ruse au deschis din nou focul asupra coridorului umanitar. În Herson, singurul mare oraș cucerit, militarii ruși au deschis din nou focul asupra ucrainenilor care protestau.