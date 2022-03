VIDEO/ Catastrofă umanitară în Mariupol: Cadavrele zac pe străzi, oamenii sunt flămânzi și topesc zăpada pentru că nu au apă potabilă

Orașul-port de la Marea Azov, Mariupol, trece printr-o gravă criză umanitară. Peste 400.000 de oameni sunt „ținuți ostatici” de către forțele ruse care blochează ajutorul umanitar și evacuarea, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, scrie Digi24.ro.

Condițiile din Mariupol au fost descrise drept „apocaliptice”. Sute de mii de locuitori s-au adăpostit de bombardamentele rusești și atacurile cu rachete și sunt de mai bine de o săptămână fără apă, energie electrică sau încălzire.

În oraș, semnalul pentru telefoanele mobile a fost întrerupt. Cadavre zac pe străzile din Mariupol, oamenii flămânzi intră în magazinele goale în căutarea hranei și topesc zăpada pentru a avea apă potabilă.

Mii de oameni se înghesuie în subsoluri, la adăpost de obuzele rusești care lovesc acest oraș-port strategic.

Încercările de marți și miercuri de a începe procesul de evacuare a aproximativ jumătate din cei 400.000 de locuitori disperați ai orașului asediat printr-un „coridor umanitar” au fost abandonate după ce guvernul ucrainean a acuzat forțele ruse că au continuat bombardamentele.

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

„A fost singură în ultimele clipe ale vieții”, a spus ea.

Mii de oameni au fost uciși, atât civili, cât și soldați, în aproape două săptămâni de lupte de când forțele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina.

A video posted to social media Tuesday and verified by @nytimes shows flattened homes in Mariupol, a key port city in southern Ukraine that Russian forces have surrounded. Information coming out from the city has been limited. W/ @ckoettl @dim109 https://t.co/dA06f2WyTI pic.twitter.com/eb9ebE9mnE — Muyi Xiao (@muyixiao) March 9, 2022

The invaders don't let humanitarian convoys into the city, civilians can't get out of the city. Mariupol's on the verge of a humanitarian catastrophe. People collect rainwater for drinking, prepare food on fire outdoors, bury the dead neighbors just in the yards. - @Polk_Azov pic.twitter.com/8sh9gf5IXL — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 9, 2022

Orașul se află într-o „situație catastrofală”, a spus, marți, viceprimarul localității.