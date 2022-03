VIDEO/ „Ce fel de animal să fii să ne ucizi copiii?”. Imagini emoționante din spitalul din Kiev

Printre copiii care au ajuns la spitalul din Kiev este și un băiețel care are o boală cardiacă congenitală, care nu poate fi transferat la altă unitate medicală, așa că va fi operat de medicii din capitala Ucrainei. Angajații spitalului le-au adus copiilor jucării, scutece, medicamente și mâncare.

Boris Todurov, chirurg cardiac: „Acești copii nu au părinți, locuiau într-un orfelinat. Toți patru s-au născut la începutul acestui an. Unii au o lună, alții au două luni. S-au trezit în prima linie, s-au trezit într-o situație în care aveau nevoie de ajutor, dar nu era nimeni care să-i ajute, după ce au început luptele. Ar fi trebuit să călătorească mai departe, la Liov, dar i-am ținut aici pentru că erau în stare critică”.

